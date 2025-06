Uuden vuosituhannen alussa tuli Daruden trance-hitti Sandstormista maailmanlaajuinen superhitti. Sekä single että albumi myivät ja soivat valtavasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Sittemmin kappale on saavuttanut miltei modernin kansallislaulun aseman.

Muita vuoden 2000 hittejä Suomessa olivat muun muassa Madonnan American Pie ja Britney Spearsin Oops! I Did It Again. Yölinnun Liian suuri city -kappaleen suosio saattoi ennakoida tulevaa: iskelmän uutta nousua lauritähkineen, juhatapioineen, arttuwiskareineen ja Idols-tähtineen.

Vuonna 2001 ilmestyikin sitten Anssi Kelan nopeasti suuren suosion saavuttanut Nummela-debyyttialbumi. Levyltä soivat ahkerasti muun muassa Milla ja Mikan faijan BMW -nimiset kappaleet, joissa kerrotaan tavan tallaajien elämästä.

Mutta pärjäsi vuosituhannen alussa vielä aavistuksen raskaampikin musiikki, kuten vaikkapa HIM-yhtyeen, Apulannan ja Nightwishin suosio samana vuonna osoitti. Ulkomaisista kappaleista taas suosituimpia oli Didon herkkä popbiisi Here With Me.

Lattaribuumista rusketusraitoihin

Vuosituhannen alussa koettiin pieni lattaribuumi. Shakiran Whenever, Wherever -kappale oli tavattoman kuunneltu varsinkin vuonna 2002. Samana vuonna saatiin kokea ”uusi Macarena”, kun Las Ketchupin The Ketchup Song (Asereje) kipusi listoille.

Edelleen samana korvamatojen vuonna ilmestyi venäläisen t.A.T.u-duon All the Things She Said, joka herätti kohua eri puolilla maailmaa perin erikoisesta syystä – nimittäin siksi, että kappale ja musiikkivideo kuvasivat naisten välistä rakkautta.

2000-luvun alkupuolella alkoi näkyä viitteitä myös suomiräpin valtavirtaistumisesta. Pitkään se oli ollut hyvin marginaalista musiikkia, ja tavallaan skene jakautuikin kahtia rupisempaan katuräppiin ja klubeille suunnattuun poppiräppiin. Sittemmin rajaa on taas liennytetty.

Musiikkivideolla seikkailivat sinihaalariset duunarimiehet tehtaassa.

Lähinnä hiphop-kategoriaan kaatuvan Don Johnson Big Bandin One MC, One Delay -kappale nousi suursuosioon vuonna 2003. Väenmusiikillisesti kiinnostavan siitä tekee musiikkivideo, jolla seikkailivat sinihaalariset duunarimiehet tehtaassa.

Samaan vuoteen sattuu sellainenkin merkittävä tapaus, että PMMP-niminen duo julkaisi Rusketusraidat- debyyttisinglensä, josta tulikin sitten vuoden myydyin single. Mira Luodin ja Paula Vesalan luotsaamasta yhtyeestä tuli yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista, eikä vähiten räyhäkkäiden live-esiintymisten vuoksi. PMMP, jos jokin, edusti modernia väenmusiikkia.

Kuten varmaan omalla tavallaan myös moldovalaisen O-Zonen eurodancehitti Dragostea din Tei, vuoden 2003 kiistaton kesähitti. Niin päätyivät vapaalle vaihtaneet suomalaiset tapailemaan romaniankielisiä sanoituksia: ”Vrei să pleci dar nu mă, nu mă iei” ja sitä tehden.

Vuonna 2004 listoille alkaa ilmestyä myös uuden Idols-laulukilpailun pinnalle nostamia artisteja, kuten Hanna Pakarinen. Uniklubin ja Negativen teinisuosion myötä koetaan myös pienoinen glam-buumi.

Ryyppylauluja ja poppiräppiä

Vuonna 2005 ilmestyy sittemmin lajinsa klassikon asemaan noussut Martti Vainaa & Sallitut aineet -orkesterin Pelimies, jossa houkutellaan seuraa ”nakkikioskille jatkoille”.

Vuonna 2006 Suomi sekoaa Lordin euroviisuvoitosta Hard Rock Hallelujah -kappaleella. Lapsiyleisöön vetoava metalli on muutenkin pinnalla, mistä kertoo muun muassa Teräsbetoni-nimisen yhtyeen suosio. Vuoden kesähitti on silti Valvomon Mikä kesä – tai ulkomaisista Basshunterin Boten Anna.

Ainakin nollarin puoleen väliin saakka on suomalainen poprock kohtalaisen suosittua, mistä kertoo muun muassa Egotripin, Irinan ja The Rasmuksen suosio. Sen loppua kohti iskelmä valtaa yhä enemmän tilaa: 2007 dominoi Lauri Tähkä ja 2008 Juha Tapio. Suosikkipopparit ovat yhä useammin ulkomaisia, kuten vuonna 2009 Lady Gaga Poker Face -kappaleellaan, tosin vuonna 2010 suursuosioon ponnahtaa Jenni Vartiainen Missä muruseni on -kappaleellaan.

Tuona vuonna ilmestyy myös Palefacen Helsinki–Shangri-La – sopivasti ”jytkyn” ja eurokriisin jälkimainingeissa. Yhteiskunnalliselle albumille poikkeuksellisesti siitä – erityisesti nimibiisistä – tulee valtavan suosittu. Samana vuonna kansa ottaa omakseen myös iskelmälaulaja Arttu Wiskarin.

Ja sitten on Jukka Poika, joka kehottaa nuorisoa olemaan tyrimättä.

Sitten koetaankin varsinainen ryyppylaulujen kulta-aika: Petri Nygårdin Selvä päivä ilmestyy 2010, Pojun Poika saunoo ja JVG:n Häissä ilmestyvät vuonna 2011 – ja jääkiekon MM-kullan myötä niitä myös soitetaan. 2012 ilmestyvät Stigin Ryyppy, Petri Nygårdin Märkää sekä Cheekin Sokka irti. Naiserityistä hunningolla oloa tarjoilee samana vuonna Erin Vanha nainen hunningolla -kappaleellaan. Ja sitten on Jukka Poika, joka kehottaa nuorisoa olemaan tyrimättä.

Vuonna 2012 J. Karjalainen luo nahkansa ikonisella Et ole yksin -albumilla, joka nostaa kansansuosikin takaisin suurille lavoille. Yleisö rakastuu etenkin Mennyt mies -kappaleeseen, jossa leikitellään popin arkkityypeillä ja sivupersoonilla.

2013 on nyt jo edesmenneen nuoren supertähden Aviciin supervuosi. Suomalaisen poprockin puolella jo edellisellä vuosikymmenellä suosittu Haloo Helsinki! myy platinaa albumillaan Kiitos ei ole kirosana. 2014 luukutetaan muun muassa Nopsajalkaa, vuonna 2015 Sannia. Listoilla viihtyvät myös Antti Tuisku, Elastinen ja Vesala. Samat artistit – ja Arttu Wiskari ja JVG – dominoivat pitkälti aina vuoteen 2017, jolloin koetaan Ed Sheeran -buumi.

Kymmenluvun loppupuolella Suomessakin suosioon nousevat edelleen supersuositut Taylor Swift ja Billie Eilish. Suomessa samanlaiseen rakoon osuvat Behm, Bess ja Erika Vikman. Vuoden 2020 leimallisin hitti taitaa silti olla The Weeknd-yhtyeen Blinding Lights – ja vuoteen 2020 päätettäköön tämän vuosituhannen musiikin katsaus.

”Aamulla töihin, illalla himaan”

Tämän kolmiosaisen juttusarjan kunnianhimoisena tavoitteena on ollut selvittää, mitä työväki – tai ihan vain väki, rahvas, kansa – on sitten työväenlaulujen kulta-aikojen kuunnellut, ja mitä se meistä mahdollisesti kertoo. Jutuissa on tarkasteltu aikakautensa suosituimpia, etenkin suomalaisia, kappaleita. Kaksi ensimmäistä osaa käsittelivät 1980- ja 1990-lukuja tämän osan yrittäessä nivoa yhteen vuosia 2000–2020.

Todella moni maininnan arvoinen kappale ja artisti on jäänyt mainitsematta, mutta tarkoitus ei ole ollut tehdä kattavaa tilastollista analyysia, vaan yhden löyhän näkökulman rajaama ja suuntaa-antava aikalaisanalyysi.

Lopuksi nostettakoon vielä marginaalisemman musiikin puolelta kuriositeettina valokeilaan eräs vuosituhannen kulttiklassikko, nimittäin Ydinperhe-nimisen hardcore punk -yhtyeen Aamulla töihin, illalla himaan -kappale vuodelta 2010 – kertoohan se tietynlaisesta duunarin ylpeydestä, mutta ehkä enemmän väsymisestä akateemiseen saivarteluun:

”Ei kaiken pidä olla niin saatanan kivaa / aamulla töihin, illalla himaan / mieluummin rehellistä pohjasakkaa / kuin itseään kusettavaa keskiluokkaa / mieluummin alipalkattu duunari / kuin äärivasemmistolainen narkkari / joll’ on helvetin hankala marttyyrikompleksi / mä en poistu vittu ikinä mun tehtaasta.”

Jutussa on käytetty lähteenä Suomen hittivuosilistoja: suomenvuosilistat.blogspot.com. Listat perustuvat Timo Pennasen (Listablogi) keräämiin aineistoihin. Niissä on huomioitu myynnin lisäksi muita suosiota mittaavia elementtejä, kuten 2000-luvulla suoratoistoa ja diskosoittoa.