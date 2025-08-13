Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen esityksen toimeentulotuen leikkaamisesta. Hallitus esittää toimeentulotukeen muun muassa tasoleikkausta, suojaosan lakkauttamista sekä sanktioiden kiristämistä.

– Oikeistohallituksen kohtuuton toimeentulotukiesitys murentaa yhteiskuntarauhaa. Samalla, kun asunnottomuus ja ruoka-avun tarve on kasvavat, hallitus on päättänyt pudottaa kymmeniä tuhansia suomalaisia köyhyyteen viimesijaista turvaa leikkaamalla, Koskela sanoo.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n laskelmien mukaan toimeentulotukiheikennykset lisäisivät pienituloisten määrää yhteensä noin 28 400 henkilöllä, joista lapsia on 8 500.

Oikeistohallituksen päätöksillä Suomi näivettyy.

Työkyvyttömien toimeentuloa romutetaan

Koskela toteaa, että esityksen kesäkuun lopulla päättyneen lausuntokierroksen aikana lukuisat asiantuntijat huomauttivat kiristyvien sanktioiden ja leikkauksien kohdistuvan myös ihmisiin, joilla on lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä.

– Työkyvyttömien ihmisten toimeentulon romuttaminen ei saa ketään työllistymään vaan johtaa yhä kasvavaan ja kärjistyvään eriarvoistumiseen sekä turvattomuuteen, Koskela sanoo.

– Samalla hyvinvointialueiden ja työllisyyspalveluiden resursseja ihmisten tukemiseen on heikennetty .

Lisää työttömyyttä

Koskela arvioi hallituksen toistavan samoja virheitä uudestaan, kun se poistaa toimeentulotuesta suojaosan, joka aiemmin poistettiin työttömyysturvasta ja yleisestä asumistuesta huonoin tuloksin.

– Oikeistohallituksen politiikan myötä moni osa-aikainen työntekijä on siirtynyt kokonaan työttömäksi, ja nyt virheiden korjaamisen sijaan jatketaan samalla linjalla, hän toteaa.

– Tämä osoittaa, ettei hallitus ole todellisuudessa kiinnostunut työllisyydestä vaan köyhimpien suomalaisten kyykyttäminen on sille ideologinen itseisarvo.

Hän huomauttaa tiistaina lähettämässään tiedotteessa, että työttömyysturvan suojaosan poistaminen on lisännyt työttömyyttä, ja suojaosan palauttamista.

Hän viittaa YTK:n tuoreeseen kyselyyn, jonka mukaan monet osa-aikatyötä tehneet ovat lopettaneet työnteon kokonaan hallituksen poistettua suojaosan. Kokoaikatyöhön siirtyi harva.

– Tämä ei ole yllätys, vaikka se onkin surullista. Varoitimme, että osa-aikatyön kannustimet tulevat heikkenemään ja sen olevan myrkkyä erityisesti tässä taloustilanteessa. Ja niinhän siinä kävi, Koskela sanoo.

Paha virhe

Koskela arvioi, että työttömyysturvan suojaosa oli toimiva tapa kannustaa osa-aikatyön tekemiseen ja ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä. Suojaosan turvin työttömänä oli mahdollista säilyttää yhteys työelämään, ylläpitää osaamistaan ja parantaa toimeentuloaan.

– Hallituksen päätös poistaa suojaosa oli paha virhe ja yksi esimerkki siitä, miksi asiat menevät Suomessa pieleen. Tämä pitäisi rehellisesti tunnustaa ja sitten korjata, sanoo Koskela.

Hän huomauttaa, että työttömien määrä on Suomessa ennätyskorkealla. Työttömyysaste on kymmenessä prosentissa ja nuorisotyöttömyys peräti 23 prosenttia. Hallituksen vakuutteluista huolimatta tilanne ei parane, vaan heikkenee entisestään.

– Oikeistohallituksen päätöksillä Suomi näivettyy. Hallitus syventää ahdinkoa huonoilla päätöksillä ja väärillä ratkaisuilla. Siksi vasemmistoliitto on luvannut, että seuraavan kerran kun olemme hallituksessa, aloitamme suojaosien palauttamisen, Koskela sanoo.