Finnwatch vaatii siirtokuntatuotteiden maahantuonnin kieltoa. Slovenian ja Irlannin hallitusten tuoreet päätökset kieltää Israelin laittomista siirtokunnista tulevien tuotteiden maahantuonti lisäävät Suomelle painetta toimia.

– Israelin laittomat siirtokunnat ovat keskeinen este rauhalle ja niihin yhdistyy taloudellisia intressejä. Laittomissa siirtokunnissa toimivat yritykset tukevat kansainvälisen oikeuden loukkauksia ja mahdollistavat miehityksen jatkumisen. Siirtokuntataloutta ei tule tukea, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér järjestön tiedotteessa.

Israelin siirtokunnat ovat juutalaisille tarkoitettuja asuinalueita, joita Israel on kansainvälisen oikeuden vastaisesti perustanut miehittämilleen alueille Länsirannalle, Itä-Jerusalemiin ja Golanin kukkuloille. Nyt Israelissa on väläytelty siirtokuntien rakentamista myös Gazaan. Kansainvälinen yhteisö, Suomi mukaan lukien, pitävät siirtokuntia laittomina.

ILMOITUS ILMOITUS

ICJ otti kantaa yritystoimintaan Israelin miehittämillä alueilla kesällä 2024. Tuomioistuin totesi, että valtioilla on velvollisuus estää sellaista kauppaa ja sijoittamista, joka tukee laittoman miehityksen jatkumista. Tämä koskee myös Suomea.

– Suomi on itse esittänyt Euroopan unionille, että sen tulisi kieltää Israelin siirtokuntatuotteiden tuonti EU-alueelle. Suomen ei kuitenkaan tarvitse odotella, että EU toimii. Se voi seurata Irlannin ja Slovenian esimerkkiä ja kieltää itse siirtokuntatuotteiden tuonnin Suomen alueelle, Finér toteaa.

Finérin mukaan tämä loisi painetta koko EU:lle toimia.

Slovenian hallitus kielsi siirtokuntatuotteiden maahantuonnin elokuussa, Irlannissa maahantuontikieltoa koskevan lakiesityksen käsittely on parhaillaa käynnissä.

Finnwatchin mukaan Suomeen tuodaan siirtokunnista muun muassa kosmetiikkaa, viinejä, hedelmiä ja yrttejä. Kuluttajille siirtokuntatuotteiden tunnistaminen kaupassa on vaikeaa, sillä ne merkitään usein väärin. Tuotteita voi joutua tahtomattaan ostamaan myös esimerkiksi valmisruoissa ja ravintoloissa.