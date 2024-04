Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Helsinki jatkaa maksuttoman toisen asteen koulutusta nuorille koko tutkinnon ajan. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan tänään keskiviikkona.

Maksuton toinen aste otettiin käyttöön valtakunnallisesti elokuussa 2021, ja samalla oppivelvollisuus nousi 18 ikävuoteen. Oppivelvollisille myönnettiin maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta. Muutoksen ansiosta jokainen nuori sai lukion tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritettua riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus on kuitenkin päättänyt rajata toisen asteen maksuttomuutta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta. Hallituksen päätös tarkoittaa, että toisen asteen opinnot tulisivat maksullisiksi kesken opintojen, useimmille viimeisen vuoden osalta.

”Sen lisäksi, että hallituksen päätös vaikuttaa monen nuoren harkintaan siitä, onko mahdollista suorittaa toisen asteen tutkintoa lainkaan, se tulee aiheuttamaan koulupudokkuutta nykyisten oppilaiden parissa, kun niukka toimeentulo voi toimia vaikka ylioppilaskokeisiin osallistumisen esteenä”, Helsingin vasemmistoliitosta muistutetaan.

Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti opiskelijoilla, joiden vanhemmista vähintään toinen on työtön, kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettuja, tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Lisää byrokratiaa?

Hallituksen päätös rajata maksuttomuutta on herättänyt laajaa vastustusta koulutuskentällä. Suomen lukiolaisten liitto on todennut muutoksen olevan erityisen kipeä niille nuorille, joilla on vaikeuksia toimeentulon, terveyden tai oppimisen kanssa. Myös opettajien ammattijärjestö OAJ on ilmaissut huolensa uudistuksesta ja todennut sen sotkevan koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden ja opettajien arkea. Muutoksesta aiheutuu opettajille lisätyötä ja kunnille hallinnollista byrokratiaa, jonka vuoksi tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä sanotaan, että maksuttomuuden keskeyttäminen kesken tutkinnon aiheuttaisi kaupungille hallinnollisia kustannuksia sekä kuormittaisi rehtoreiden ja opettajien työtä. Kaupungin taloudellinen panostus tulisi osoittaa nuorten koulutuksen turvaamiseen hallinnon lisäämisen sijaan.

– Hallituksen päätös rajata toisen asteen maksuttomuutta on ajattelematon. Se iskee etenkin nuoriin, joilla on vaikeuksia terveyden tai oppimisen kanssa tai tulevat pienituloisista perheistä. Helsingin tulee päättää, että kaupunki pitää kiinni maksuttomuudesta, sanoo vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Helsingin vasemmistoliiton mielestä kaupungin ei tule toimeenpanna hallituksen päätöstä, vaan jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista toisen asteen loppuun asti.

Hallituksen haitallisista uudistuksista on poikettu paikallisesti myös aiemmin, kun Helsinki jätti toteuttamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavia ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavia Juha Sipilän (kesk) hallituksen (2015-19) päätöksiä.