Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Kaleva.
Kyllönen toimii tällä hetkellä Euroopan parlamentin jäsenenä, ja hänen kautensa jatkuu kesään 2029.
Merja Kyllönen valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Hän toimi pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen liikenneministerinä 2011-14. Kyllönen oli Euroopan parlamentin jäsen vuosina 2015-19.
Eduskuntavaaleissa 2023 Merja Kyllönen sai 5 317 ääntä ja valittiin eduskuntaan. Eurovaaleissa 2024 Kyllönen valittiin uudelleen Euroopan parlamentin jäseneksi 27 072 äänellä.