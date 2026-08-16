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Intian koulutusjärjestelmä on ajautunut kriisiin. Toistuvat koepaperivuodot, epäilyt valintakokeiden epäoikeudenmukaisuudesta, koulutuksen lisääntyvä yksityistäminen ja valmistuneiden heikot työllistymisnäkymät ovat kasvattaneet nuorten turhautumista.

Keväällä yksi koepaperivuoto sai tyytymättömyyden purkautumaan protestiliikkeeksi, joka johti lopulta opetusministeri Dharmendra Pradhanin eroon.

Mielenosoitukset alkoivat kun selvisi, että lääketieteen valintakoe NEET:n koepaperi vuoti osalle hakijoista ennen koetta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Intiassa on tapahtunut yli 150 koepaperivuotoa, mikä on rapauttanut luottamusta valintakokeisiin, joiden pitäisi ratkaista miljoonien nuorten tulevaisuus.

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Amnesty International Intian entisen toiminnanjohtajan Avinash Kumarin mukaan koepaperivuodot olivat vain kipinä paljon syvemmälle tyytymättömyydelle.

– Kilpailtujen valintakokeiden vuodot tarjosivat syyn nousta liikkeelle, mutta kaikki ymmärtävät, ettei kyse ole enää pelkästään niistä, Kumar sanoo.

Intialaisia huolestuttaa myös se, ettei korkeakoulututkintokaan enää takaa työpaikkaa. Samaan aikaan koulutuksen yksityistäminen on lisännyt huolta siitä, että laadukas koulutus on yhä harvemman saavutettavissa.

Protestiliike paisuu

Kun korkeimman oikeuden tuomari Surya Kanti kutsui väärennettyjä tutkintotodistuksia käyttäneitä nuoria torakoiksi, hän käynnisti vyöryn, jota ei voinut enää pysäyttää. Kommentti herätti laajaa paheksuntaa, ja aktivisti Abhijeet Dipke perusti satiirisen Torakkaliike -sivun ja protestiliikkeen symboliksi nousi torakka.

Kesäkuun alussa Dipke kutsui opiskelijat istumamielenosoitukseen Delhin Jantar Mantariin vaatimaan opetusministerin eroa. Pian vaatimukset kuitenkin laajenivat koskemaan koko koulutusjärjestelmää.

Jantar Mantarin protesteihin liittyi mukaan vanhempia, maanviljelijöitä, eläkeläisiä, vapaaehtoisia ja kansalaisaktivisteja. Heitä yhdisti kokemus siitä, että koulutusjärjestelmä ei enää tarjoa nuorille oikeudenmukaisia mahdollisuuksia. Suuria mielenosoituksia järjestettiin myös Begusarain, Narnaulin ja Aurangabadin kaltaisissa pienissä kaupungeissa.

Liike sai lisää näkyvyyttä, kun koulutusuudistaja Sonam Wangchuk ryhtyi nälkälakkoon.

Poliisin väkivalta sai vanhemmat suuttumaan

Heinäkuussa poliisi esti parlamentille suunnatun marssin kyynelkaasulla, vesitykeillä ja pamppuja käyttäen. Mielenosoittajien mukaan osa pamppujen päistä oli vahvistettu nauloilla. Poliisijohto myönsi myöhemmin, että voimankäyttö oli ollut liiallista.

Yksi poliisin pahoinpitelemistä mielenosoittajista on 19-vuotias opiskelija Anshil Khan, joka opiskelee ensimmäistä vuotta Delhin yliopistossa.

Hän kertoo osoittaneensa mieltään rauhanomaisesti. Haastatteluhetkellä hänellä on mukanaan sairaalasta saamansa asiakirjat, jotka todistavat hänen vammoistaan.

– Delhin poliisi löi minua kolme kertaa. Lepäsin neljä päivää, ja tänään palasin tänne, hän sanoo.

Väkivalta ei vaientanut mielenosoittajia, päinvastoin. Yhä useammat ihmiset saapuivat Jantar Mantariin osoittamaan tukensa mielenosoittajille.

Uusia ääniä koulutuspolitiikkaan

Jodhpurista kotoisin oleva Nazia Khanam suorittaa harjoittelua Delhissä. Hän läpäisi itse oikeustieteellisen CLAT-valintakokeen, mutta hänen nuorempi sisarensa valmistautuu parhaillaan samaan kokeeseen. Koepaperivuotojen jälkeen Khanamia huolettaa valintakokeen luotettavuus ja tasa-arvoisuus.

– Hallinnon jokaisella tasolla pitäisi olla paljon nykyistä tiukemmat valvontajärjestelmät.

Khanam viittaa muun muassa kansalliseen koejärjestäjään National Testing Agencyyn, koepaikkoihin ja muihin kilpailtujen valintakokeiden järjestämisestä vastaaviin viranomaisiin.

Hänen mielestään myös koulutuspolitiikan valmisteluun tarvitaan uusia ääniä.

– Mukana pitäisi olla muitakin kuin virkamiehiä. Käytännön opetustyötä tehneiden ihmisten, jotka tuntevat todellisuuden kentällä, pitäisi päästä mukaan uudistusten valmisteluun. Esimerkiksi Sonam Wangchukin kaltaisten asiantuntijoiden.

Opiskelijaliike sai tukea myös maanviljelijöiltä. Intian maanviljelijäliiton nuorisojärjestön valtakunnallinen varapuheenjohtaja Ashutosh Agarwa kertoo järjestön tukeneen opiskelijoita useissa kaupungeissa.

Hänen mukaansa yritysten kasvava vaikutusvalta kouluissa, korkeakouluissa ja sairaaloissa on heikentänyt julkisia palveluja ja tehnyt laadukkaasta koulutuksesta yhä useammalle saavuttamattoman.

– Vaadimme koulutuksen ja terveydenhuollon yksityistämisen lopettamista. Muuten koepaperivuodot eivät lopu, hän sanoo.

Ministeri erosi, mutta ongelmat jäivät

Heinäkuun 25. päivänä opetusministeri Dharmendra Pradhan erosi tehtävästään. Kaksi päivää Pradhanin eron jälkeen Jantar Mantarin mielenosoituspaikka on lähes tyhjentynyt.

Ero päätti lähes kaksi kuukautta kestäneet mielenosoitukset, mutta ei ratkaissut niiden taustalla olevaa kriisiä. Luottamus valintakokeisiin horjuu yhä, ja miljoonat nuoret tavoittelevat edelleen koulutuksen kautta parempaa tulevaisuutta järjestelmässä, jonka oikeudenmukaisuuden yhä useampi kyseenalaistaa.

– Dharmendra Pradhanin ero on vasta ensimmäinen askel. Koulutus on meille kaikkein tärkeintä, opiskelija Anshil Khan päättää.