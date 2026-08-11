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Yritysvastuujärjestö Finnwatch on päättänyt erota työ- ja elinkeinoministeriön alaisesta yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta YHVAsta. Finnwatch katsoo, että YHVA ei nykyisessä muodossaan kykene hoitamaan tehtäviään.

Finnwatchin päätöksen taustalla ovat pitkään jatkuneet ongelmat YHVAn toiminnassa. Neuvottelukunta on ollut vuosia aliresursoitu ja sen OECD-valituksia koskevat ratkaisut ovat järjestäen herättäneet kritiikkiä.

– Neuvottelukunnan ratkaisut eivät ole kunnioittaneet OECD-ohjeistoja, neuvottelukunnan jäsenten jääväyskäytännöissä on ongelmia ja valittajille asetettu näyttökynnys on muodostunut kohtuuttoman korkeaksi, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

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"Neuvottelukunnan ratkaisut eivät ole kunnioittaneet OECD-ohjeistoja."

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää kansainvälisessä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssa hyväksyttyjä yritysvastuuperiaatteita sekä käsitellä yritysten toimintaa koskevia niin sanottuja OECD-valituksia. Neuvottelukunta ei ole koko historiansa aikana antanut yrityksille yhtään langettavaa päätöstä.

Finnwatch katsoo, että neuvottelukunnan mahdollisuudet OECD-ohjeiden edistämiseen ja valitusten käsittelyyn heikkenivät entisestään kesällä, kun neuvottelukunta julkaisi ratkaisunsa ylikansallisen, Suomessakin toimivan talouden konsulttiyrityksen KPMG:n markkinoimasta verosuunnittelusta.

Verotusta koskevassa Finnwatchin vireille laittamassa valitusasiassa neuvottelukunta päätyi toteamaan, ettei yrityksiltä edellytetä lakia ja normaaleja viranomaisprosesseja pidemmälle meneviä vastuullisuuskäytäntöjä.

– Neuvottelukunnan ratkaisun hyväksyminen tekisi OECD:n yritysvastuuohjeistoista tarpeettomat ja tyhjät. Suojellaksemme OECD-ohjeistoa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin erota neuvottelukunnasta, Finér sanoo.

Finnwatch on toiminut neuvottelukunnan jäsenenä yli 15 vuotta.