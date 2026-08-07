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Biosin ekononomisti Jussi Ahokas, julistit velkajarrun kuolleeksi. Perustele.

Budjettivuoden 2027 talousarvio on ensimmäinen, jonka aikana uusi velkajarrulainsäädäntö on voimassa. Vaikka finanssipolitiikan linjoihin lainsäädäntö alkaa vaikuttaa suoraan vasta 2030-luvun alussa, nyt jo finanssipolitiikan valvonta on siirtynyt Talouspolitiikan arviointineuvostolle lain toimeenpanon myötä.

Tällä viikolla arviointineuvosto sitten antoikin oman näkemyksensä finanssipolitiikan linjasta, jonka on samalla kohtalaisen suora suositus hallitukselle. Arviointineuvosto oli sitä mieltä, että kehysriihessä keväällä sovitut sopeutustoimet eivät riitä, vaan hallituksen tulisi hakea nyt budjettineuvotteluissa vielä useamman sadan miljoonan kiristystä finanssipolitiikan linjaan.

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Sen sijaan, että pääministeri ja valtiovarainministeri olisivat ottaneet suosituksesta vaarin, he tyrmäsivät sen omassa tiedotteessaan, joka kommentoi suoraan arviointineuvoston näkemystä. Nyt siis velkajarrun lanseeraajat heti ensimmäisessä mutkassa antoivat jarrun luistaa ja osoittivat, että jatkossakin hallitukset voivat asettaa finanssipolitiikan linjan miten haluavat.

Sen lisäksi, että velkajarrusopimuksen mukainen finanssipolitiikan linja tässä karkaa, myös sen tuoma institutionaalinen järjestys tehdään naurunalaiseksi. Siksi mielestäni on syytä julistaa velkajarru kuolleeksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) perustelevat kirjoituksessaan, että alkanut talouskasvu auttaa sopeuttamista. Eikö silloin velkajarrusta pidetä kiinni?

Tämäkin on oikeastaan vitsikäs argumentti, kun velkajarrunhan piti juuri taata se, että hyvinä kasvun vuosina finanssipolitiikkaa kiristetään, eikä luoteta pelkästään kasvun julkista taloutta sopeuttavaan vaikutukseen. Kyllä tällainen argumentoinkin on mielestäni täysin velkajarrun hengen ja tarkoituksen vastaista.

Samaisessa kirjoituksessa Orpo ja Purra kirjoittavat, että alkanutta talouskasvua ei pidä tappaa hätäisillä leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Mitä mieltä olet tästä?

Tästä olen ehdottomasti samaa mieltä. Työttömyystilanne on surkea. Nyt tarvitaan elvyttävää finanssipolitiikan linjaa ja alkaneen kasvun pitää antaa tehdä tehtävänsä.

Ehkä vieläkin elvyttävämpää finanssipolitiikkaa Suomen suurtyöttömyydessä tarvittaisiin, kuin mitä Purra ja Orpo nyt esittävät.

Olet kritisoinut vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikkien eduskuntapuolueiden hyväksymää velkajarrua paljon. Oletko tyytyväinen tähän tilanteeseen?

Olen tyytyväinen siihen, että velkajarrun keksijät irtautuivat siitä ensimmäisinä. En kuitenkaan ole täysin vakuuttunut, etteikö velkajarru vieläkin jatkaisi eloaan talouspolitiikassamme.

Oppositiopuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta nielaisivat syötin ja ovat nyt vaikeassa tilanteessa. Hallituspuolueiden härskiydellä pelin politiikassa taas ei näytä olevan mitään rajaa. Eli eiköhän velkajarru vieläkin nähdä lyömäaseena talouspoliittisissa väännöissä.