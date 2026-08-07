Fediverse-instanssi: Jaa linkki

YK arvioi heinäkuun alussa, että maailmanjärjestö tarvitsee noin 260 miljoonaa euroa lisää laajentaakseen humanitaarista apua Venezuelassa. Avustustoimiin oli tuolloin saatu noin 263 miljoonaa euroa. Avulla on tarkoitus turvata 1,3 miljoonan ihmisen perustarpeet seuraavien kuuden kuukauden aikana.

YK humanitaaristen asioiden johtaja Tom Fletcher vieraili maanjäristyksissä pahoin tuhoutuneella Karibianmeren rannikolla lähellä Caracasia heinäkuussa.

– Venezuelaa kohtaan osoitetun laajan solidaarisuuden on nyt muututtava todelliseksi ja käytännölliseksi tueksi maanjäristysten jälkeiseen elpymiseen, Fletcher sanoi.

ILMOITUS ILMOITUS

Fletcher korosti, että kansainvälisen yhteisön tuen on jatkuttava myös pelastusvaiheen jälkeen, jotta maa pystyy siirtymään humanitaarisesta avusta kohti jälleenrakennusta ja pitkäjänteistä kehitystä.

Useat lahjoittajat ovat jo osallistuneet avustussuunnitelman rahoittamiseen. Fletcher ei kertonut, mitkä maat tai organisaatiot ovat sitoutuneet apuun. Ainakin Yhdysvallat ja Kiina ovat ilmoittaneet tukevansa jälleenrakennusta.

Pelastusvaiheesta jälleenrakennukseen

Pohjois-Venezuelaa ravisteli 24. kesäkuuta vain muutaman sekunnin välein kaksi voimakasta maanjäristystä, joiden magnitudit olivat 7,2 ja 7,5.

Tällä hetkellä tiedossa on, että järistyksissä kuoli ja loukkaantui tuhansia ihmisiä. Kateissa on edelleen paljon, ja uhriluvut tarkentuvat.

Yli 800 rakennusta sortui tai vaurioitui korjauskelvottomiksi. Niiden joukossa oli kerrostaloja, omakotitaloja, sairaaloita, kouluja, liiketiloja ja muuta tärkeää infrastruktuuria.

Pahimmat tuhot koettiin La Guairan satamakaupungissa sekä sitä ympäröivillä rannikkoalueilla. Asukkaat ovat arvostelleet viranomaisten avun olleen riittämätöntä ja hidasta.

Ensimmäisten päivien aikana noin 30 maata lähetti Venezuelaan pelastus- ja lääkintäryhmiä sekä kenttäsairaaloita, vettä, ruokaa, lääkkeitä ja muuta hätäapua.

YK mukaan painopiste oli heinäkuussa siirtymässä jälleenrakennuksen alkuvaiheeseen. Sadattuhannet ihmiset tarvitsevat ruokaa, terveydenhuoltoa, puhdasta vettä, sanitaatiota, majoitusta, koulutusta ja muuta perustukea.

Rahoitusvaje on edelleen suuri

YK arvioi aineellisten vahinkojen arvoksi noin 32,4 miljardia euroa.

Venezuelan virkaatekevä presidentti Delcy Rodríguez on ilmoittanut noin 175 miljoonan euron jälleenrakennusrahastosta. Hallitus toivoo voivansa rahoittaa sitä osittain ulkomaille jäädytetyillä Venezuelan varoilla.

Yhdysvallat sieppasi presidentti Nicolas Maduron tammikuussa ja kohdistaa maahan edelleen pakotteita. Nämä voivat haitata avun pääsemistä maahan.

Myös Venezuelan ulkoministeri Yván Gil pyysi Fletcherin tapaamisen yhteydessä ulkomaille jäädytettyjen venezuelalaisvarojen vapauttamista jälleenrakennuksen rahoittamiseksi.

Lisäksi hallitus toivoi saavansa Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 4,4 miljardin euron rahoituksen, joka vahvistaisi maan taloutta ja helpottaisi jälleenrakennusta. Heinäkuun puolivälissä uutistoimistot raportoivat, että IMF oli vapauttanut Venezuelan käyttöön vain 346 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Uutinen perustuu pääosin heinäkuun alun tietoihin, mutta uhri- ja hätärahoitusmääriä on päivitetty elokuussa sekä taustoitettu maan hallinnon tilaa presidentin sieppauksen jälkeen..