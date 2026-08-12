Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastustaa HSL:n esittämää tarkastusmaksun korottamista 100 eurosta 130 euroon. Vasemmiston mukaan korotus on väärä suunta tilanteessa, jossa joukkoliikenteen lippujen hintoja on jo nostettu ja yhä useammalle kaupunkilaiselle liikkumisen kustannukset ovat liian korkeat.

– Ensin nostetaan lippujen hintoja ja nyt halutaan nostaa myös tarkastusmaksua. Tämä on väärä suunta. Joukkoliikenteestä ei pidä tehdä palvelua, johon vain hyväosaisilla on varaa, Mia Haglund sanoo. Hän on Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginhallituksen jäsen.

Ehdotuksella nostettaisiin HSL:n tarkastusmaksua 30 prosenttia. Helsingin Vasemmistoliitossa pidetään kohtuuttomana sitä, että yhdestä liputta tehdystä matkasta voi seurata 130 euron maksu. Vasemmistoliitto huomauttaa, että usealle pienituloiselle tai nuorelle 130 euroa on summa, jota ei yksinkertaisesti ole käytettävissä.

ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto muistuttaa lisäksi Helsingin Uutisten vuonna 2025 julkaisemista tiedoista, joiden mukaan arviolta 75–80 prosenttia HSL:n maksetuista tarkastusmaksuista päätyy perittäväksi ulosoton kautta, ja noin 40–45 prosenttia tarkastusmaksuista jää kokonaan maksamatta.

– Koska suurin osa nykyisistä tarkastusmaksuista päätyy ulosottoon, on syytä kysyä, mitä 30 prosentin korotus käytännössä saavuttaa. HSL:n talouden vahvistamisen sijaan korotus todennäköisesti tarkoittaa vain suurempia velkoja ihmisille, joilla ei ole varaa maksaa nykyistäkään maksua”, Haglund sanoo.

Helsingin Vasemmistoliitto on jo pitkään vaatinut HSL:n lippujen hintojen laskemista.

– HSL tarvitsee lisää lippunsa maksavia matkustajia. Suurilla sakoilla pelottelun sijaan olisi tehokkaampaa houkutella matkustajia pitämällä lippujen hinnat kohtuullisella tasolla. 130 euron sakko ei auta ihmistä, jolla ei ole ollut varaa ostaa lippua alun perinkään, Haglund toteaa.

Vasemmistoliiton mukaan edullinen joukkoliikenne on paitsi sosiaalinen myös ilmastopoliittinen kysymys. Kun joukkoliikenteen hintaa nostetaan, samalla nostetaan kynnystä vaihtaa auto tai muu liikkumistapa joukkoliikenteeseen.

– Meidän pitäisi houkutella ihmisiä ratikoihin, juniin ja busseihin, ei hinnoitella heitä ulos. Jos Helsinki haluaa vähentää autoliikennettä ja päästöjä, joukkoliikenteen pitää olla kilpailukykyinen vaihtoehto myös hinnaltaan. Tämä politiikka vie täysin väärään suuntaan, Haglund painottaa.

Tarkastusmaksun korotus on osa HSL:n budjettiesitystä ja siitä päättää lopulta HSL.

Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) muistutti tiistaina facebookissa siitä, että Helsingissä on pitkään ollut tapana periä pysäköinnistä ja pummilla matkustamisesta sama virhemaksu.

Pysäköintivirhemaksu on Helsingin keskustassa 80 euroa ja muualla kaupungin alueella 60 euroa. Samaan aikaan tarkastusmaksu on 100 euroa. HSL on kuitenkin irrottautunut tästä periaatteesta jo aikaisemmin.

– Väärästä pysäköinnistä on enemmän yleistä haittaa kuin pummilla matkustamisesta, hän arvioi.

Helsingin kaupunkiympäristölatuakunta käsitteli asiaa tiistaina, mutta jätti sen pöydälle.