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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on huolissaan pääkaupunkiseudun palveluista, kun Espoo ja Vantaa aloittavat yt-neuvottelut, joita liitto kuvaa massiivisiksi.

JHL arvioi tiedotteessaan tiistaina, että näiden kaupunkien työntekijät joutuvat entistä suuremman työtaakan alle, sillä työt eivät katoa mihinkään.

Palvelut heikkenevät

JHL tähdentää sitä, että kaupunkilaisten palvelut heikkenevät väistämättä pääkaupunkiseudulla, jos sadat kaupungin työntekijät saavat potkut Espoossa ja Vantaalla. Kaupungit aloittavat lähiaikoina yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut. Yhteensä uhattuina on 500 työpaikkaa.

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"Kaupunkien työt eivät katoa mihinkään."

– Kirjastot, liikuntapaikat ja konserttisalit eivät pyöri ilman ammattitaitoista henkilökuntaa. Säästöjen uhreiksi ovat joutumassa Espoon ja Vantaan asukkaat sekä kaupunkien työntekijät, Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo.

Vantaan kaupungilla on töissä noin 8 500 ihmistä. Päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten henkilökunnasta suuri osa, 5 500 henkeä, on rajattu irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle. Käytännössä esimerkiksi opettajien tai lastenhoitajien työt eivät ole uhattuina.

Myöskään Espoossa potku- ja lomautusuhat eivät koske opetus- ja kasvatustyötä tekeviä työntekijöitä tai viranhaltijoita. Espoolla on töissä noin 11 000 ihmistä. Heistä noin 8 000 tekee töitä, joihin irtisanomiset ja lomautukset eivät osu.

– On tietenkin hyvä, että kaupungit pitävät päiväkodit ja koulut pystyssä. Mutta yksikään tai päiväkoti oppilaitos ei toimi, jos tiloja ei siivota ja huolleta. Olen erittäin huolissani siitä, miten nämä palvelut tuotetaan jatkossa, Ekström korostaa.

Huipputulos viime vuonna

Espoon kaupunki teki viime vuonna hyvän tuloksen. Tilinpäätös jäi yli 110 miljoonaa euroa plussalle. Tästä huolimatta kaupunki hakee neuvotteluissa 10 miljoonan säästöjä.

– Espoon säästölinja on täysin vastuuton. Miten kaupunki aikoo jatkossa löytää päteviä työntekijöitä, jos työpaikka voi lähteä alta milloin tahansa? Ekstöm kysyy.

Irtisanomisten lisäksi Espoossa ja Vantaalla saatetaan nähdä laajoja lomautuksia. Ihmisten työsuhteita saatetaan myös muuttaa osa-aikaisiksi ja työsuhteiden ehdot voivat muuttua.

– On päivänselvää, että kaupunkien työntekijät joutuvat kohtuuttoman taakan alle, jos Espoo ja Vantaa toteuttavat näin massiiviset irtisanomiset. Kaupunkien työt eivät katoa mihinkään.

Vantaa aikoo aloittaa yt-neuvottelut tänään 18. elokuuta, Espoo 2. syyskuuta.

– Seuraamme tilanteen edistymistä tarkkaan ja puolustamme jäsentemme työehtoja kaikilla tarpeellisilla keinoilla, Ekström painottaa.