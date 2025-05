Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo lähettivät eilen keskiviikkona Suomen ulkoministerille Elina Valtoselle (kok.) kirjeen, jossa he kritisoivat Suomen hallituksen kykenemättömyyttä toimia Gazan kansanmurhan tuomitsemiseksi ja pysäyttämiseksi. He vaativat asiassa konkreettisia toimia Suomelta.

– Lähetimme kirjeen Valtoselle, sillä Suomen hallituksen pelkuruus puuttua kansanmurhaan ja puolustaa kansainvälistä oikeutta on hengenvaarallinen linja. Siitä linjasta palestiinalaiset maksavat joka päivä hengillään, Andersson, Kyllönen ja Saramo kertovat yhteisessä tiedotteessaan.

Sotarikoksia

”Suomi horjuttaa juuri kaltaisillemme maille elintärkeitä rakenteita.”

Europarlamentaarikot muistuttavat, että lokakuun 2023 jälkeen Gazassa on tapettu ainakin yli 50 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia. He painottavat sitä, että useat YK:n edustajat ovat todenneet Israelin toimien täyttävän sotarikosten tunnusmerkkejä.

– Länsimaiden ja Suomen haluttomuus puuttua näihin räikeisiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin murentaa koko sääntöpohjaista moninkeskistä järjestelmää, vaikka sen tarve olisi suurempi kuin koskaan. Tällä linjalla Suomi horjuttaa juuri kaltaisillemme maille elintärkeitä rakenteita, he kirjoittivat.

Kansanmurhaa

Lisäksi europarlamentaarikot muistuttivat kirjeessään, että useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n asiantuntijat ja erityisraportoijat ovat todenneet Israelin toiminnan täyttävän kansanmurhan tunnusmerkit.

He vaativat Suomen hallitusta keskeyttämään asekaupan Israelin kanssa ja ajamaan Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä.

– Niin Suomen kuin EU:n on käytettävä kauppa- ja talouspoliittisia keinoja Israelin painostamiseen, aivan kuten Venäjänkin suhteen, he vaativat, he toteavat.

Lisäksi europarlamentaarikot tuttuun tapaan vaativat Palestiinan valtion tunnustamista välittömästi. He vetosivat ulkoministeriin, joka kirjoitti 3. toukokuuta Hufvudstadsbladetissa Suomen tunnustavan Palestiinan, kun aika on oikea.

– Milloin tämä aika koittaa?, he kysyivät.