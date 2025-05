YK:n raportin mukaan tänä vuonna yli 695 000 ihmistä Kolumbiassa on joutunut jättämään kotinsa tai jäänyt eristyksiin väkivaltaisuuksien tai luonnonkatastrofien vuoksi.

Pelkästään tammi- ja helmikuussa maan sisäisten pakolaisten määrä oli 462 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan ja suurempi kuin koko viime vuonna yhteensä.

YK pitää tilannetta kriittisenä etenkin Venezuelan rajalla Catatumbo-joen varrella, missä aseelliset ryhmittymät ELN ja FARC-kapinalliset taistelevat kokaiinikaupan herruudesta. Jo 19. helmikuuta sotilasviranomaiset olivat laskeneet 63 kuolonuhria ryhmien välisissä yhteenotoissa Venezuelan rajalla. YK:lle on raportoitu ainakin 80 kuolemantapauksesta, joukossa on myös siviilejä.

Lisäksi yli 80 000 ihmistä on joutunut lähtemään kotiseudultaan tai jäänyt eristyksiin maaseudulle. Yli 4 000 ihmistä on myös palannut Venezuelaan ja muihin lähtömaihin heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi.

Yli 32 000 ihmistä kärsii vakavista rajoituksista, jotka koskevat liikkumista ja perustarvikkeiden ja -palvelujen saantia. Koulun keskeyttäminen ja 500 opettajan siirtäminen pois kotiseudultaan vaikuttaa 47 000 lapsen ja nuoren koulunkäyntiin. Tämä lisää riskiä sille, että aseelliset ryhmät värväävät ja käyttävät lapsia ja nuoria hyväkseen.

Chocón alueella täysi sota

Väkivalta on jatkoa maata vuosikymmeniä koetelleelle sisällissodalle, eikä se rajoitu ainoastaan Kolumbian ja Venezuelan raja-alueelle. Catatumbon kriisin lisäksi tammi- ja helmikuun 2025 välisenä aikana läntisillä Chocón ja Antioquian sekä eteläisillä Bolívarin ja Córdoban alueilla sekä koillisessa Araucassa oli meneillään humanitaarinen kriisi. Yhteenottojen lisäksi maan useilla alueilla esiintyy laittomia tiesulkuja, häirintää ja aseellisia hyökkäyksiä.

Latinalaisen Amerikan kokaiinikaupan tärkein strateginen piste on Chocón alueella. Siellä kolmasosa kunnista kärsii aseellisista yhteenotoista.

ELN ilmoitti aseellisesta hyökkäyksestä 18. helmikuuta ja määräsi kolme päivää kestäneen poikkeustilan, joka esti lähes puolen miljoonan ihmisen liikkuvuuden. Hyökkäyksen aikana ELN pyrki vakauttamaan valtansa alueen kokaiinikaupassa, jota Clan del Golfo -ryhmittymä uhkaa. Ilmoitus aiheutti tuhansien ihmisten joukkopaon kodeistaan konfliktin kuumimmilla alueilla San Juan -joen alapäässä. Valtaosa paenneista on afrokolumbialaisia ja alkuperäiskansojen jäseniä.

Konflikti ei olisi voinut sattua huonompaan aikaan, sillä vain pari kuukautta aikaisemmin rankkasateet ja niiden aiheuttamat tulvat koettelivat lähes 30 000:ta Chocón alueen perhettä.

Caucassa väkivaltaisuudet ELN:n ja FARC-kapinallisten välillä jatkuvat, joiden seurauksena tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa tai ovat joutuneet saarroksiin. Myös Caucaa koettelee lisäksi luonnonmullistus, kun Puracé-tulivuoren seisminen aktiivisuus ja kaasupäästöt ovat lisääntyneet merkittävästi ja viittaavat purkauksen mahdollisuuteen. Tulivuoresta tupruava tuhka on vaikuttanut tuhansien, pääasiassa alkuperäiskansojen jäsenien ja pienviljelijöiden elinkeinoon. Sato on menetetty osittain tai kokonaan, karja on kärsinyt huomattavia vahinkoja, ja vesilähteet ovat saastuneet.

Samaan aikaan lisääntyneet sateet maan lounaisosassa ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä, joista kärsii noin 20 000 ihmistä.