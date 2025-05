KU haastatteli keskiviikkona tasavallan presidentti Alexander Stubbia yhdessä Demokraatti-lehden kanssa. Haastattelussa KU kysyi Stubbilta suoraan, tuomitseeko Suomi Israelin toimet Gazassa.

– Me tuomitsemme kaikki ne toimet, jotka rikkovat kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sääntöjä. Tästä voidaan nostaa esimerkkinä se, että estetään humanitäärisen avun perille vieminen. Se on tuomittavaa, ja se on väärin, Stubb sanoo KU:n Instagram-sivulla julkaistulla videolla.

Koko haastattelu julkaistaan myöhemmin tällä viikolla KU:n verkkosivuilla.