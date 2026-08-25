Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Kehitysvammaliitto on saanut ennakkotiedon, että sen yleisavustus lakkautetaan lähes kokonaan lukuun ottamatta kohtaavaan toimintaan osoitettua tukea. Liiton mukaan sitä uhkaa lakkautus, ja se aloittaa muutosneuvottelut välittömästi.

Kehitysvammaliitto vaatii, että hallituksen budjettiriihessä kohtuullistetaan sote-järjestöjen avustusleikkauksia. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen STEA valmistelee sote-järjestöjen avustusehdotusta ensi vuodelle.

– Kohtaamispaikkatoiminta ei ole ainoa arvokas järjestötyön muoto. Vaikuttamistoiminta ja sen taustalla oleva uuden tiedon tuottaminen kohderyhmän tarpeista sekä kehittämistoiminta ovat sote-järjestöjen toiminnan ydintä, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala sanoo tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

Hän muistuttaa, että YK:n vammaissopimus velvoittaa valtioita ottamaan vammaiset ihmiset järjestöjensä kautta mukaan esimerkiksi lainvalmisteluun ja palvelujen toteutumisen seurantaan. Suunnitellut leikkaukset vaikuttaisivat siihen, miten Suomi onnistuu täyttämään vammaissopimuksen velvoitteet.

Kehitysvammaliiton saamalla yleisavustuksella on rahoitettu lakisääteiset työnantajan velvoitteet, ja sen varassa ylläpidetään myös kohtaavaa toimintaa. Sen vuoksi pelkkä kohtaavan toiminnan tuki ei riitä siihen, että toimintaa pystytään jatkamaan. Kehitysvammaliiton mukaan mikään muu taho ei tarjoa monia sen tuottamia palveluja Suomessa.

– Kun avustuskriteereitä tulkitaan siten, että vain kohtaavaa työtä rahoitetaan eikä turvata riittävästi toiminnan yleisiä edellytyksiä, on lopputuloksena myös kohtaamistoiminnan vaarantuminen. Tämä ei näyttäydy järkevänä, Hintsala sanoo.

Myös Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen rahoitus on vaarassa. Selkokeskus julkaisee selkokielistä ajankohtaislehteä Selkosanomia sekä verkossa uutisia, ihmisille, joilla on ymmärtämisen vaikeuksia. Selkokielinen uutisointi auttaa kehitysvammaisia seuraamaan vaaleja ja yhteiskunnallista keskustelua.

Kehitysvammaliiton mukaan selkokielinen viestintä on tarpeen yli 800 000 suomalaiselle, joille tavallinen yleiskieli on liian vaikeaa ymmärtää.

Kehitysvammaliitto on toiminut vuodesta 1952. Liitto toimii kehitys- ja puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten puolesta. Toiminta auttaa satojatuhansia kehitys- ja puhevammaisia ihmisiä sekä selkokielen käyttäjiä. Liitossa työskentelee 46 ihmistä.

Lopulliset STEA-rahoitusesitykset julkistetaan joulukuussa.