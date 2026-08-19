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Elokuun kannatusmittaukset on nyt julkaistu. Kuun alussa Yle julkaisi omansa, ja keskiviikkona oli Helsingin Sanomain vuoro. Tässä jutussa on muutama nosto gallupeista ja siitä, mitä ne kertovat ja eivät kerro.

Miltä vasemmistoliiton kannatus näyttää?

Ylen kannatusmittauksessa vasemmistoliiton kannatus notkahti yli prosenttiyksikön ja oli 10,3 prosenttia. Helsingin Sanomain gallupissa kannatus puolestaan jatkoi kaikkien muiden puolueiden tavoin vakaana. Vasemmistoliiton kannatus oli yli 11 prosenttia. Ylen kannatusmittauksissa on perinteisesti suurempaa vaihtelua kuin HS:n.

Kun kääntää katseen yksittäisestä gallupista kokonaisuuteen, näyttää tilanne vasemmistoliiton kannalta hyvältä. Kovin nousupyrähdys on saattanut hetkellisesti pysähtyä, mutta vasemmistoliiton kannatus on noussut viime eduskuntavaaleista eniten. Ja vasemmistoliiton kannalta ilahduttavaa on se, että kannatus on noussut melko tasaisesti pitkään.

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HS:n jutussa todetaan myös yksi vasemmistoliiton kannalta positiivinen asia – sillä on kannastaan varmimmat kannattajat. 51 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista on HS:n mukaan erittäin varma puoluekannastaan.

Punavihreän blokin tilanne

Sosiaalidemokraatit ovat pitkään olleet selvästi suosituin puolue Suomessa. Ihme se ei ole, kun kyse on suurimmasta oppositiopuolueesta ja oikeistohallituksen näytöt ovat olleet täyttä myrkkyä vasemmistolaisille.

SDP:n kaula toisena olevaan kokoomukseen on HS:n gallupissa jo seitsemän prosenttiyksikköä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kuningastie näyttää pedatulta, kun kannatus on lähes 24 prosenttia.

Vihreiden, demarien ja vasemmistoliiton yhteenlaskettu kannatus on nyt reilusti yli 40 prosenttiyksikköä. Viime eduskuntavaaleissa kannatus jäi 33 prosenttiin.

Optimisti ilahtuu muutoksesta. Pessimisti toteaa, että kannatuksen pitääkin nousta oppositiossa reilusti.

Oikeiston tilanteesta

Pääministeri Petteri Orpon kokoomuksen tilanne ei ole kaksinen. Kannatus on alle 17 prosenttia, ja perussuomalaiset hengittää niskaan. HS:n gallupissa puolueiden ero on enää kaksi prosenttiyksikköä – kokoomus on 16,5 prosentissa ja perussuomalaiset 14,6:ssa. Keskustalainen älähtää, että kepu on alle prosenttiyksikön päässä perussuomalaisista 13,7 prosentin kannatuksella.

Kun katsantoa kääntää yksittäisestä gallupista laajemmaksi, huomaa, että perussuomalaisten ja kokoomuksen ero on huomattava. Mutta suunta on edelleen selvä, perussuomalaiset on nousussa ja kokoomus laskussa.

Politiikan syksy

Eduskuntaryhmät alkavat käynnistellä koneitaan elokuun loppupuolella kesäkokouksissaan. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Puheenaiheet tuskin tulevat muuttumaan.

– Viimeistä istuntokautta määrittää hallitusväsymys. Äänestäjiä kiinnostaa se, mitkä lupauksista ovat toteutuneet. Hallituspuolueilla on kova paine saada päätöksiä pakettiin ennen joulua.

– Syksyn rytmin asettavat talousennusteet, joista voi ammentaa toisiaan haastavia tulkintoja. Kasvun kiihtyminen vahvistaa hallituksen kertomusta talouspolitiikan purevuudesta, alijäämän samanaikainen syveneminen on opposition vahvin argumentti, tiivisti Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Wass KU:lle.