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Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on jättämässä Suomea historiallisestikin katsoen poikkeuksellisen huonoon kuntoon.

Koskela viittaa Laboren tänään tiistaina julkaisemaan tutkimukseen, joka kertoo, että sosiaaliturvan leikkaukset ovat lisänneet pienituloisuutta vielä ennakoitua enemmän. Samalla veroratkaisut ovat tuoneet lisää rahaa hyvätuloisille.

− Tutkimus riisuu viimeisetkin naamiot hallituksen politiikalta, Koskela sanoo tiedotteessaan tiistaina.

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"Järjettömät leikkaukset ovat kasvattaneet myös työssäkäyvien köyhyyttä."

– Hallituksen päätökset ovat suoraan siirtäneet rahaa pienituloisilta suurituloisille ennennäkemättömässä mitassa. Isoimman hinnan hallituksen häikäilemättömästä vedätyksestä maksavat lapset ja lapsiperheet.

Työssäkäyvien köyhyys on lisääntynyt

Koskela muistuttaa siitä, että tutkimuksen mukaan hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisissa talouksissa asuvien lasten määrää vajaalla 26 000 alaikäisellä. Hän myös toteaa, että Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ratkaisut ovat siirtäneet rahaa suurituloisten taskuihin sosiaaliturvan saajien lisäksi myös työssäkäyviltä suomalaisilta.

− Järjettömät leikkaukset ovat kasvattaneet myös työssäkäyvien köyhyyttä. Nyt on korkea aika kaikkien ymmärtää, että Orpon ja Purran toimissa ei ole kyse mistään työttömien kannustamisesta, vaan silkasta rahansiirrosta työntekijöiltä omistajille, Koskela sanoo.

− Käsiin räjähtävät tuloerot ja joukkotyöttömyys tulevat olemaan ne asiat, joista Orpon ja Purran hallitus muistetaan. Oikeistohallitus jättää suomalaisille hyvin karun perinnön, Koskela sanoo.

”Suojaosa palautettava”

Maanantaina Koskela vaati työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista ja viittasi Laboren, Tampereen yliopiston ja VATT:n tutkijoiden tuoreeseen tutkimukseen.

– Tutkimus osoittaa vastaansanomattomasti, etteivät suojaosat heikennä myöhempää työllistymistä kokoaikatyöhön, vaan voivat jopa parantaa sitä, Koskela sanoi.

Hän muistutti kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman todenneen Ylen haastattelussa keväällä 2024, että suojaosien poiston vaikutuksia seurataan ja päätökseen palataan, mikäli sen vaikutukset osoittautuvat negatiivisiksi.

– Nyt olisi kokoomuksen aika nöyrtyä ja muistaa Pia Kauman lupaus palauttaa suojaosat, jos päätöksen vaikutukset osoittautuvat myöhemmin huonoiksi. Näin voidaan todeta nyt käyneen, Koskela sanoi.