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Perustuslakivaliokunnan jäsen Johannes Yrttiaho (vas.) jätti torstaina valiokunnassa eriävät mielipiteet sotilastiedustelulakia ja pakkokeinolakia koskevista muutoksista. Yrttiaho katsoo, että perustuslakivaliokunnan olisi pitänyt puuttua esitettyihin muutoksiin valiokunnan lausuntoja laajemmin ja voimakkaammin.

– Vaalikautta ei ole enää paljoa jäljellä, mutta hallitus puskee taloon hengästyttävällä kiireellä kansalaisten perusoikeussuojaa murentavia esityksiä perustuslakimuutoksesta erilaisiin tiedustelulakeihin. Jokaisen yksityisyyden suojasta kiinnostuneen pitää nyt olla hereillä, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

Sotilastiedustelulaissa ei muutosten myötä enää rajattaisi ulkomaisen viranomaisen käyttöön annettavia tiedustelutoimivaltuuksia Suomessa tehtävässä kansainvälisessä tiedusteluyhteistyössä. Lisäksi esityksessä mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksien hyödyntäminen myös Rajavartiolaitokselle. Muun muassa verkkoliikenteen seulontaa merkitsevästä tietoliikennetiedustelusta poistettaisiin jälkikäteinen ilmoitusvelvollisuus kohteelle.

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Yrttiaho pitää kyseisiä muutoksia perustuslain vastaisina ja katsoo, että ne tulisi poistaa esityksestä.

– Nyt ollaan purkamassa useita niistä rajoitteista, joita perustuslakivaliokunta itse vielä tiedustelulakeja säädettäessä nimenomaan piti keskeisinä kansalaisten yksityisyyden suojan ja oikeusturvan turvaamiseksi. Tiedustelutoimivaltuuksia ollaan paitsi laajentamassa, myös ulottamassa niitä uusille viranomaisille sotilastiedustelun ja Suojelupoliisin lisäksi. Ulkomaiset viranomaiset taas saisivat Suomessa käyttöönsä jopa suomalaisten luottamukselliseen viestintään puuttuvia toimivaltuuksia, Yrttiaho sanoo.

Pakkokeinolakia ollaan muuttamassa muun muassa mahdollistamalla poliisille kokonaan salassa tehtävä kotietsintä. Pakkokeinolakiin ehdotetaan myös sääntelyä uudenlaisesta tietolähdetoiminnasta: osallistuva tietolähde voisi osallistua rikolliseen toimintaan, tehdä salaisia pakkokeinoja mahdollistavia toimenpiteitä, ja hänet voitaisiin varustaa esimerkiksi kuuntelulaittein.

Yrttiaho pitää myös tällaisia toimivaltuuksia perustuslain vastaisina ja vaatii niiden poistamista esityksestä.

– Kotietsintöjen tekeminen täysin salassa merkitsisi todella syvälle käyvää puuttumista niin kotirauhaan kuin laajemmin yksityisyyteen ja olisi raju heikennys myös oikeusturvaan. Uudentyyppiseen tietolähdetoimintaan taas liittyy asiantuntijoiden mukaan merkittäviä ongelmia niin rikosvastuun toteuttamisen, yksityisyydensuojan kuin julkisen vallan käytön kannalta, Yrttiaho sanoo.

Perustuslakialiokunnan jäsen Fatim Diarra (vihr.) liittyi Yrttiahon sotilastiedustelua koskevaan eriävään mielipiteeseen. Myös perustuslakivaliokunnan enemmistö vaatii lausunnoissaan vähäisempiä muutoksia hallituksen esityksiin.