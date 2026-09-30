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Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii kokoomukselta vastausta siihen, miten puolue aikoo toteuttaa kahden miljardin euron säästöt työeläkejärjestelmästä.

Suomen Yrittäjät esitti keskiviikkona eläkeiän nostamista, ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi jo Helsingin Sanomien haastattelussa 29. elokuuta, että työuria on tarkasteltava osana eläkekokonaisuutta.

– Jos Rukalla olisi tähän aikaan vuodesta lunta, uskaltaisin väittää, että siellä on pidetty kokoomuksen ja Suomen Yrittäjien yhteinen eläkeseminaari. Sen lopputulemana on ilmeisesti päätetty nostaa eläkeikää vuodella tai kahdella, Aalto sanoo tiedotteessa.

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Aalto huomauttaa, että työeläkejärjestelmästä ei saada kahden miljardin euron säästöjä ilman tuntuvia muutoksia.

– Kokoomuksen on kerrottava, aikooko se leikata ihmisten ansaitsemia eläkkeitä vai pidentää työuria eläkeikää nostamalla. Vai aikooko se tehdä molemmat? Näin suuresta asiasta ei voi vaieta vaalien alla, hän sanoo.

Aalto vaatii kokoomukselta avoimuutta:

– Kokoomus yrittää mennä vaaleihin sammutetuin eläkelyhdyin. Palkansaajilla on oikeus tietää, mitä puolue suunnittelee heidän eläkkeilleen ja työurilleen. Eläkekortit on paljastettava nyt, ei vasta vaalien jälkeen.