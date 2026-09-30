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Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan kokoomuksen keskiviikkona julkaisema leikkauslista osoittaa, mitä velkajarru voi pahimmillaan merkitä Suomelle.

– Tämä kokoomuksen leikkauslista on juuri se, mistä vasemmistoliitto velkajarrusta sovittaessa varoitti: tehdTämä kokoomuksen leikkauslista on juuri se, mistä vasemmistoliitto velkajarrusta sovittaessa varoittiään yhdeksän miljardin leikkaukset yhdessä vaalikaudessa niin, että saadaan maksimaalista tuhoa aikaiseksi suomalaisen hyvinvointivaltion, talouden ja yhteiskunnan kannalta, Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskela arvioi, että esitetyt leikkaukset heikentäisivät talouskasvua merkittävästi ja moni kokoomuksen esittämistä leikkauksista johtaisi suoriin irtisanomisiin. Sosiaaliturvasta kokoomus leikkaisi puoli miljardia ja indeksisidonnaisten menojen kasvusta 1,5 miljardia euroa.

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Indeksisidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi tuen reaaliarvon – sen mitä kaupasta rahalla saa – olisi tarkoitus säilyä, vaikka hinnat nousevat ajan kuluessa.

– Koska pienituloiset käyttävät lähes kaikki tulonsa, kokoomuksen leikkauksilla olisi erityisen haitallinen vaikutus kotimaiseen kysyntään, mikä on Suomen talouskasvun kannalta keskeistä, Koskela sanoo.

Kokoomus leikkaisi myös sosiaali- ja terveyspalveluista kaksi miljardia ja valtionhallinnosta 0,7 miljardia euroa. Säästöt kohdistuisivat esimerkiksi valtion keskus-, alue- ja paikallishallintoon.

– Tällaisen leikkauspommin pitkäaikaiset vaikutukset ovat todennäköisesti julkisen talouden kestävyyttä heikentäviä, Koskela sanoo.

Hän kiinnittää myös huomiota joidenkin leikkauskohtien epämääräisyyteen. Esimerkiksi ”menojen priorisoinnilla” kokoomus väittää säästävänsä 1,7 miljardia julkisia menoja.

– Vaikuttaa siltä, että kokoomus pyrkii jälleen kerran pimittämään vaalien alla, mistä kaikesta se aikoo leikata, Koskela sanoo.