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Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Meriluodon mukaan seuraavan hallituksen on toteutettava sitova luontolaki nopeasti. Meriluoto puhui luontolaista Nuorisoala ry:n järjestämässä paneelissa Helsingissä keskiviikkona.

– Luontokadolla on kauaskantoiset ja osin peruuttamattomat seuraukset. Se vaikuttaa suoraan myös ilmaston kuumenemisen kiihtymiseen. Monimuotoisuuden säilyttämisen pitäisi olla tärkeimpiä asioita politiikan agendalla juuri nyt. Siksi vasemmistoliitto kannattaa luontolain voimaan saattamista mahdollisimman pian, Meriluoto sanoi.

Meriluodon mielestä luontolaista on saatava riittävän vahva ja sitova. Hänen mukaansa tavoite luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä on saavutettavissa, jos tahtotila on riittävä.

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– Laki ei saa jäädä löyhäksi puitelaiksi, vaan sen pitää olla velvoittava, riittävän yksityiskohtainen ja sisältää tarkka seuranta ja raportointi, Meriluoto sanoi.

Lain tulisi sisältää velvoittava ekologinen kompensaatio eli haitan aiheuttajan on hyvitettävä aiheutettu luontohaitta täysimääräisesti. Sen tulisi olla ympäristö- ja kaivoslupien sekä kaavoituksen edellytyksenä.

– Tärkeää on toteuttaa myös maankäytön muutosmaksu, joka perittäisiin esimerkiksi silloin kun metsää raivataan rakentamisen tieltä. Se ohjaisi sellaisiin vaihtoehtoihin, jotka vähentävät metsäkatoa ja vahvistavat hiilinielua, Meriluoto sanoo.

Meriluoto muistutti myös, että maapallon biodiversiteetillä kokonaisuutena ja sen kaikilla lajeilla on itseisarvo:

– Meidän tehtävämme on suojella ja säilyttää lajien olemassaolo, koska ne eivät voi sitä itse tehdä.