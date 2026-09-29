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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen, jossa ehdotetaan kaivostoiminnan ympäristönsuojelun tason nostamista. Hänen mukaansa kaivostoimintaa ei tule voida harjoittaa luonnon monimuotoisuuden kustannuksella.

Lohikoski muistuttaa, että kaivosmineraalien kysyntä kiihtyy ja kaivostoiminta lisääntyy. Syitä ovat vihreän siirtymän ja esimerkiksi Suomessakin koetun niin sanotun datakeskusbuumin tarpeet.

– Suomen kaivoslainsäädäntö ei kuitenkaan nykyisellään riitä suojaamaan luontoa, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

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EU on pyrkinyt nopeuttamaan “strategisesti tärkeiden” kaivoslupahankkeiden käsittelyä niin kutsutulla kriittisten raaka-aineiden asetuksella

– Viiankiaavalle suunniteltu kaivoshanke on yksi näistä strategisen hankkeen aseman saaneista hankkeista. Ne voidaan käytännössä toteuttaa pitkälti luonnonsuojelulain määräyksistä piittaamatta. Kaivoksen perustaminen luontoarvoiltaan korvaamattomalle Viiankiaavalle olisi silkkaa järjettömyyttä, Lohikoski sanoo.

Lohikoski ehdottaa kaivoslain muuttamista niin, että säädetään niin kutsutusta intressivertailusta kaivosluvan myöntämisedellytysten yhteyteen: hankkeen saisi toteuttaa vain, jos se ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua, tai kun näitä tarkasteltaessa hankkeesta saatava hyöty on huomattavasti haittaa isompi.

Lisäksi Lohikoski esittää ympäristöluvan ja vesiluvan säätämistä kaivosluvan myöntämisen edellytyksiksi. Nyt eri lupien vapaa aikajärjestys aiheuttaa sen, että kaivosten ympäristövaikutuksia ei selvitetä kunnolla ennen kaivosluvan myöntämistä.

– Nyt on tärkeämpää kuin koskaan paikata kaivoslainsäädännön aukkoja, jotta lisääntyvää kaivostoimintaa ei tulla toteuttamaan ympäristön kustannuksella. Viiankiaavasta on tulossa vaarallinen ennakkotapaus, Lohikoski sanoo.