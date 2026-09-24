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Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm jätti tänään torstaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen VR:n kaluston myynnin vaikutuksesta sen talouteen ja nykyisiin junayhteyksiin.

Hallitus aikoo rahoittaa investointiohjelmaansa muun muassa VR:n pääomanpalautuksilla. Pääomanpalautusten taustalla ovat junakaluston siirrot erilliseen, velkarahoitusta hyödyntävään kalustoyhtiöön. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

– Rahoitusratkaisu herättää paljon avoimia kysymyksiä. Mitä kaikkea kalustoa kaupat pitävät sisällään, ja kuinka paljon pääomaa VR:stä aiotaan palauttaa valtiolle, Furuholm kysyy.

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Hän muistuttaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksistä. Se linjasi kesäkuussa 2024, että kalustoyhtiöön siirretään nykyisessä ostoliikenteessä käytettävää kalustoa, mutta markkinaehtoiseen junaliikenteeseen liittyvä kalusto jätetään järjestelyn ulkopuolelle.

– Aikooko hallitus nyt laajentaa kalustokauppoja investointiohjelman rahoittamiseksi? Onko tarkoituksena myydä myös markkinaehtoisessa kaukojunaliikenteessä käytettävää kalustoa, Furuholm kysyy.

– Entä onko hallitus arvioinut kaluston myynnin ja siihen liittyvien pääomanpalautusten vaikutuksia VR:n asemaan ja nykyisiin junayhteyksiin?

Furuholm huomauttaa, että VR on jo aiemmin joutunut myymään ostoliikenteen kalustoaan valtion kalustoyhtiölle. VR:n mukaan järjestely on ollut sille taloudellisesti neutraali.