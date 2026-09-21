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Berliinin edustajainhuoneenvaalien tulos oli odotettu. Linke kaksinkertaisti kannatuksensa ja sai 25,7 prosentin äänisaaliin. Sen sijaan Berliiniä vuodesta 1990 vuoron perään johtaneet CDU ja SPD menettivät kolmanneksen edellisiin vaaleihin verrattuna. CDU:n tulos oli 18,8 ja SPD:n 12,1 prosenttia. Myös vihreät kärsivät tappion. BSW jäi odotetusti äänikynnyksen taakse.

Berliini jakaantui kolmeen osaan. Urbaani keskusta on punavihreä, läntisissä esikaupungeissa CDU säilyi suurimpana, ja AfD valloitti itäisen Berliinin kerrostalovaltaisia kaupunginosia. AfD melkein tuplasi äänimääränsä ja nousi 16,3 prosentilla ohi vihreiden ja demareiden.

Berliiniin punavihreä hallitus

Linken Elif Eralp sanoo käynnistävänsä välittömästi keskustelut demareiden ja vihreiden kanssa senaatin muodostamisesta. Yhdeksi kynnyskysymykseksi saattaa nousta asuntopolitiikka, josta toisaalta Linkellä ja vihreillä, toisaalta SPD:llä on osin eriäviä näkemyksiä.

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Elif Eralp saattaa joutua tiukoille myös omassa puolueessaan. Linkellä on paljon uusia nuoria jäseniä, jotka eivät hevin ole valmiita kompromisseihin puolueelle keskeisissä asioissa.

Nuoret ikäryhmät Linken nousun takana

Linke oli ylivoimaisesti suurin kahdessa nuorimmassa, 16–24-vuotiaiden ja 25–34-vuotiaiden, ikäryhmässä ja sai niissä 43 ja 49 prosentin kannatuksen. Tuki Linkelle kasvoi kaikissa ikäryhmissä. CDU ja SPD ovat vanhempien ikäryhmien ja eläkeläisten puolueita.

Demareiden luulisi olevan huolissaan siitä, että puolueen kannatus berliiniläisten työläisten keskuudessa on vain kuusi prosenttia. Työläisten puolueita ovat AfD ja Linke, joiden tuki työläisten keskuudessa on yli puolueen kokonaiskannatuksen.

Linke sai uusia kannattajia eniten vihreiltä (51 000) ja SPD:ltä (36 000) sekä ”nukkuvien puolueelta” (75 000). AfD puolestaan sai eniten lisäkannatusta CDU:lta (56 000) ja ”nukkuvien puolueelta” (65 000).

CDU putosi maapäiviltä Mecklenburg-Etu-Pommerissa

Kristillisdemokraattien putoaminen maapäiviltä oli Mecklenburg-Etu-Pommerin vaalien suurin paukku, ei ehkä niinkään AfD:n nousu, jota jo tiedettiin odottaa. CDU ei ole koskaan sitten toisen maailmansodan ollut minkään osavaltion maapäivien ulkopuolella.

AfD tuplasi kannatuksensa ja sai 38,2 prosentin tuen. Hallitusvaltaan sillä kuitenkaan ei ole asiaa. Entisen radiojuontajan vetämä AfD on ulkoiselta olemukseltaan emopuoluetta maltillisempi. Siitä on kehkeytynyt vaihtoehto CDU:n entisille kannattajille.

Manuela Schwesig jatkaa tappiosta huolimatta

SPD:n kampanjan rakentuminen Manuela Schwesigin varaan säästi puolueen isolta vaalitappiolta, mutta sai erityisesti Linken kannattajia äänestämään taktisesti. SPD:n tulos oli 35,5 prosenttia, jossa tappiota yli neljä prosenttiyksikköä.

Linken tulos laski kolmanneksella ja oli 6,5 prosenttia ja jo putoamisvaarassa olleiden vihreiden 5,7 prosenttia. BSW jäi maapäivien ulkopuolelle – ja turvasi näin Schwesigin jatkon pääministerinä.

Demareiden, Linken ja vihreiden yhteinen paikkamäärä riittää niiden varaan rakentuvan hallituksen pohjaksi.

CDU pui vaalitappioita

CDU:n puheenjohtajan, liittokansleri Friedrich Merzin, asema käy yhä tukalammaksi. Siitä kertoo jo se, että kristillisdemokraattiset osavaltioiden pääministerit olivat sunnuntaina koolla Merzin tietämättä.

Merz itse vakuuttaa jatkavansa kanslerina uudistusohjelman toteuttamista. Kunnollisen itsekritiikin sijasta hän syyttää ”äärilaitoja” ilmapiirin kärjistämisestä ja näkee CDU:n jääneen niiden välisen kamppailun puristukseen.

CDU:n liittohallitus on koolla tänään maanantaina ja liittopäiväryhmä tiistaina. Niiden kannanotot mitä todennäköisimmin ratkaisevat Merzin tulevaisuuden.