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CDU pitää Linkeä päävastustajanaan. Se on kehystänyt vaalikampanjansa pelastusoperaatioksi, joka estää Berliinin joutumisen Linken vaikutusvallan alle

Kristillisdemokraatteja uhkaa kuitenkin roima tappio. Se olisi menettämässä yli kolmanneksen äänestäjistään ja sen kanssa hallituksessa oleva SPD jopa puolet. Myös vihreille ennakoidaan miinusta.

Sen sijaan Linke kasvattaisi kannatustaan yli kolmanneksella, ja AfD tuplaisi sen.

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Spekulaatiot seuraavan senaatin kokoonpanosta käyvät kiivaina. Vaihtoehtoja olisi kaksi, joko Linken Elif Eralpin johtama puna-vihreä-puna tai CDU:n Stefan Eversin vetämä musta-vihreä-puna senaatti. Vihreät ja SPD tarvitaisiin enemmistön saamiseksi kumpaankin vaihtoehtoon.

Saksassa turkkilaiseen perheeseen syntynyt Elif Eralp olisi Berliinin ensimmäinen maahanmuuttajataustainen pornestari.

Vuokrat berliiniläisten polttavin huolenaihe

Asumiseen lliittyvät ongelmat, etenkin vuokrat, mutta myös asunnottomuus ovat tuoreiden mittausten mukaan berliiniläisten vakavin huolenaihe. Se on näkynyt vaalikamppailussa.

Vuokrakaton asettaminen saa Linken, vihreiden ja SPD:n tuen, eikä CDU sulje sitä täysin pois. Sama koskee ehdotusta ottaa käyttöön tyhjillään olevia huoneistoja. AfD ja BSW eivät oikein tiedä, mitä mieltä ovat.

Sen sijaan Elif Eralpin ajama hanke asuntokonsernien saamisesta yhteiskunnan haltuun ei ota tulta. Eralpin perusteluna on vuoden 2021 kansanäänestys, jossa ajatus sai berliiniläisten enemmistön tuen.

”Laki ja järjestys” pätee myös asuntopolitiikassa, CDU:n Stefan Evers sanoo. SPD:n Steffen Krach pitää Eralpin esitystä hallitusyhteistyön esteenä. Vihreiden Werner Graf on puolestaan varovaisen myönteinen.

Linke nuorisovaalien ykkönen

Sunnuntaina valitaan valtuustot myös kahteentoista kaupunginosaan. Valtuustoilla on sekä päätösvaltaa paikallisissa asioissa että oikeus tehdä esityksiä senaatille.

Kaupunginosien poliittinen väri on melko vakiintunut. Nyt kuitenkin Linke ehkä vie vihreilltä Friedrichshein-Kreuzbergin, ja BSW yrittää auttaa AfD:n ykköseksi eräässä itäisessä kaupunginosassa.

Edustajainhuoneen vaaleissa on 78 vaalipiiriä, joista kustakin eniten ääniä saanut tulee valituksi. Loput edustajat valitaan puolueiden listoilta niin, että edustajia tulee yhteensä vähintään 130. Äänioikeus on ensi kertaa 16 vuotta täyttäneillä

Ennen vaaleja suoritetuissa nuorisovaaleissa Linke sai äänistä 33, vihreät 21, SPD 12, CDU 8 ja AfD 6 prosenttia.

”Frau gegen blau”

Mecklenburg-Etu-Pommernissa vaalitaistelu on maapäivävaalien alla ollut hyvin henkilöitynyttä. Sosialidemokraatit rakensivat kampanjansa suositun pääministerin Manuela Schwesigin ympärille. Sitä kuvaavat Isot mainostaulut, joissa on Svhwesigin kasvokuva ja näkyvä teksti ”Frau gegen blau” – nainen sinistä vastaan. Sininen on AfD:n tunnusväri.

AfD on kivunnut mittauksissa kärkeen reilun kolmanneksen kannatuksella. SPD on kuitenkin kuronut eroa kiinni ja on tuoreessa mittauksessa tasoissa AfD:n kanssa. Edellisiin vaaleihin verrattuna tappio jäisi ennakoitua pienemmäksi. Hallituskumppani Linke on pitänyt asemansa ja on noin kymmenessä prosentissa.

CDU:ta odottaa roima tappio. Kannatuksesta häviäisi puolet, eikä viiden prosentin äänikynnyksen ylittäminen ole varmaa. Kärkiehdokas jopa arvioi CDU:n taistelevan olemassaolostaan. Vihreät keikkuvat kynnyksen yläpuolella, BSW sen alla.

Schwesig jatkaa hallituksen johdossa?

SPD:n kohtuullisella tuloksella ja Manuela Schwesigin jatkamisella pääministerinä olisi rauhoittava vaikutus puolueen ilmapiiriin, jota leimaa epävarmuus ja huoli kannatuksen jyrkästä laskusta liittovaltion tasolla.

Vihreiden nousu maapäiville on kuitenkin edellytyksenä Schwesigin johtamalle enemmistöhalitukselle, jossa Linke ja vihreät ovat mukana. CDU on ilmoittanut, että se ei te yhteisttötä ”radikaalien” kanssa.

Talouskysymykset ja opetus ovat maahanmuuton lisäksi hallinneet vaalikeskusteluja. Osavaltion taloudellinen ja teollinen pohja on osin heikko, ja varsinkin reuna-alueet kärsivät toisaalta työöpaikkojen, toisaalta koulutetun työvoiman puutteesta. Pula opettajista on koulujen ongelmana.

Vaalien alla pidetyissä nuorisovaaleissa AfD sai äänistä 33, Linke 25, SPD 14 ja vihreät 8 prosenttia. Muut puolueet, myös CDU, jäivät alle viiden prosentin.

CDU varautuu tuntuviin tappioihin

Kristillisdemokraattien korkein johto on kutsuttu jo sunnuntai-illaksi arvioimaan tilannetta. Liitokansleri Friedrich Merz perui matkan YK:n yleiskokoukseen, jossa hänen oli määrä pitää Saksan puheenvuoro.

Saksalaisen median mukaan kokous jatkuu laajennettuna maanantaina, ja myös liittopäiväryhmä on koolla.

Merziin kohdistuu puolueen sisäisiä ja ulkoisia paineita. ”Merzin johdolla emme voita yksiäkään vaaleja”, sanoi puiolueen nuorisojärjestön johtohenkilö. Toisaalta kristillisdemokraattisia osavaltioiden pääministereitä on kiiruhtanut liittokanslerin tueksi. Jos Merz joutuisi syrjään, selvää seuraajaa ei ole näköpiirissä.