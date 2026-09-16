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Datakeskuksille lakisääteistä sääntelyä ja resurssipohjaista datakeskusmaksua esittävä Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on lähtenyt liikkeelle poikkeuksellisen vauhdikkaasti. Aloite keräsi alle vuorokaudessa jo 10 000 allekirjoitusta, ja tahti on edelleen vahva.

Aloitteen taustalla on kasvava huoli siitä, että ympäri Suomea suunnitellut ja rakenteilla olevat jättimäiset datakeskushankkeet syövät energiaa, nostavat sähkön hintaa ja kuormittavat ympäristöä ilman, että kukaan hallitsee kokonaisuutta. Vireillä ja suunnitteilla on aloitteentekijöiden mukaan noin sata datakeskushanketta.

Aloite vaatii suurille, paljon energiaa kuluttaville datakeskuksille nykyistä tiukempaa lakisääteistä sääntelyä sekä resurssipohjaista maksua, jolla suojeltaisiin sekä luontoa että Suomen energiamarkkinoita.

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Malli haetaan Irlannista

Esikuvaksi sääntelylle aloitteentekijät nostavat Irlannin, jossa energiansääntelyviranomaiset ovat asettaneet kantaverkkoa kuormittaville hankkeille tiukkoja ehtoja, muun muassa vaatimuksen omasta varavoimasta ja joustokapasiteetista.

Sääntelyn lisäksi aloite esittää kompensaatiomallia, joka korjaisi datakeskusten aiheuttamia resurssien käytön ja ympäristön haittoja. Mallilla varmistettaisiin, että maankäytöstä, luonnonvarojen kulutuksesta ja sähköverkon kuormituksesta aiheutuvista haitoista maksettaisiin korvauksia yhteiskunnalle ja paikallisyhteisöille.

”Suomea ei saa käyttää alusmaana”

Aloitteen vireillepanijat ovat vasemmistoliittolaisia kuntapoliitikkoja eri puolilta Suomea, ja heitä yhdistää huoli datakeskusrakentamisen hallitsemattomasta tahdista. Heidän mukaansa kenelläkään ei ole tällä hetkellä kokonaiskuvaa tai hallintaa asiasta.

– Me suomalaiset haluamme selvästi suojella tärkeintämme, eli luontoa. Lisäksi huoli resurssien riittämisestä huolettaa. Olemme lukeneet maailmalta huolestuttavia esimerkkejä siitä, miten datakeskukset ovat vieneet sähkön hinnan pilviin. Sellaiseen meillä ei täällä pohjoisessa maassa ole varaa, aloitteen tekijät painottavat.

Aloitteentekijät korostavat, että aloitteen tarkoitus on tuoda tavallisten ihmisten näkemys päättäjien tietoon.

– Olemme halunneet tuoda aloitteen kautta päättäjille ilmi, mitä mieltä tavalliset ihmiset ovat tästä kehityskulusta. Suomea ei saa käyttää teknoyhtiöiden alusmaana ja resurssiaittana niin, että hyödyt valuvat ulkomaille ja haitat jäävät suomalaisten maksettavaksi.

Aihe koskettaa yli puoluerajojen

Allekirjoitusten kova kertymisvauhti kertoo aloitteentekijöiden mukaan siitä, että datakeskuskysymys puhuttaa suomalaisia laajasti puoluekannasta riippumatta. He toivovat, että poliittiset päättäjät ottavat kansalaisten viestin vakavasti ja ryhtyvät toimiin, joilla energiaintensiiviselle datakeskusteollisuudelle luodaan kestävät pelisäännöt.