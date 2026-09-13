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Vaikka aurinko ei ole vielä noussut, kymmenet nuoret juoksijat harjoittelevat jo Kilimanjaron juurella.

Aamun hiljaisuuden rikkoo vain askelten tasainen rytmi pölyisillä teillä, joilla kenialaiset kestävyysjuoksijat ovat harjoitelleet sukupolvien ajan.

Yksi juoksijoista on 19-vuotias Josephine Sembeyo. Hän valmistautuu vuoden 2026 yleisurheilun alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuihin, joissa hän edustaa Keniaa 1 500 metrin juoksussa.

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Juokseminen on tuonut hänelle mahdollisuuden käydä koulunsa loppuun, tukea perhettään ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan.

– Elämämme ei ole ollut helppoa. Isäni otti toisen vaimon ja äitini kasvatti meidät yksin. Äitini vaikeuksien näkeminen motivoi minua joka päivä. Haluan menestyä yleisurheilussa ja opinnoissani, jotta voisin jonain päivänä tukea äitiäni ja sisaruksiani ja antaa heille paremman elämän, Sembeyo sanoo.

Leiri tarjoaa koulutuksen ja turvallisen ympäristön

Sembeyo on yksi Magnolia Athletics Campissa asuvista 45 tytöstä, jotka ovat kotoisin paimentolaisyhteisöistä eri puolilta Keniaa. Leiri sijaitsee Oloitokitokissa lähellä Tansanian rajaa.

Magnolia tarjoaa tytöille koulutuksen, majoituksen, ateriat ja valmennuksen.

Valmentaja Andrew Lesuudan mukaan Magnoliaa ei perustettu pelkästään lahjakkaiden juoksijoiden löytämiseksi. Se on myös ympäristö, jossa tytöt voivat löytää kykynsä, pysyä koulussa ja uskoa siihen, että he voivat saavuttaa elämässään enemmän.

– Urheilu antaa heille mahdollisuuden unelmoida, mutta koulutus antaa heille perustan rakentaa tulevaisuutta urheilun ulkopuolella, Lesuuda sanoo.

Monet Magnolian leirille tulevista tytöistä ovat kotoisin yhteisöistä, joissa tyttöjen mahdollisuudet ovat rajalliset. Osaa uhkaa sukuelinten silpominen tai lapsiavioliitto.

Maailmassa on yli 230 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista. Kenia kielsi naisten sukuelinten silpomisen vuonna 2011. Maa on edistynyt käytännön torjumisessa lainsäädännön ja tiedotuskampanjoiden avulla, mutta silpomista esiintyy yhä erityisesti paimentolaisyhteisöissä.

Sembeyo uskoo leirin muuttaneen koko hänen tulevaisuutensa.

– Olin vaarassa joutua naimisiin, mutta täällä sain mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä, harjoitella ja unelmoida paremmasta tulevaisuudesta. Nykyään olen onnellinen, koska tiedän, että elämälläni on suunta, hän sanoo.

Aamun juoksuharjoitusten jälkeen Sembeyo menee kouluun, osallistuu iltapäivän yleisurheiluharjoituksiin ja tekee illalla kotitehtävänsä.

– Joka aamu harjoitellessani muistutan itseäni siitä, miksi teen tätä. Tiedän, että jokainen harjoitus vie minut lähemmäs unelmaani ja auttaa minua muuttamaan perheeni elämää, hän sanoo.

Kuivuus kaventaa paimentolaistyttöjen vaihtoehtoja

Magnoliassa harjoittelee myös 1 500 metrin juoksija Jeska Lenawatop. Hän on kotoisin Lkuroton kylästä Samburun piirikunnasta Pohjois-Keniasta.

Ennen leirille tuloaan Jeskan elämä kului perheen vuohia ja lampaita paimentaen. Karja on monille paimentolaisperheille tärkein toimeentulon lähde.

Toistuvat kuivuuskaudet ovat kuitenkin tappaneet eläimiä ja syventäneet taloudellista ahdinkoa yhteisöissä, joiden selviytyminen on riippuvainen karjasta.

– Kun kuivuudet tuhosivat perheemme tärkeimmän tulonlähteen, minulla ei ollut paljon toivoa tulevaisuudesta. Tämä leiri antoi minulle mahdollisuuden pysyä koulussa ja tavoitella unelmiani, Jeska sanoo.

Myös 400 ja 800 metrin juoksija Felister Naimutie on saanut Magnoliasta uuden mahdollisuuden. Hän on kotoisin Lolgorianin kylästä Kilgorisista.

Naimutien mukaan kuivuus ja vähäiset mahdollisuudet vaikuttavat monien hänen kotiseudullaan kasvavien tyttöjen elämään.

– Kuivuus vaikutti alueen perheisiin ja teki elämästämme vaikeaa. Monilla tytöillä oli vain vähän vaihtoehtoja paimentamisen ja lapsiavioliiton lisäksi. Magnolia antoi minulle toivoa koulutuksen ja yleisurheilun kautta, Felister sanoo.

Hänelle leiri on paljon enemmän kuin harjoittelupaikka. Siellä hän voi jatkaa koulunkäyntiään ja tavoitella samalla urheiluhaaveitaan.

Tärkeintä ei mitata mitaleilla

Kenian yleisurheiluliiton Athletics Kenyan nuorisokehityksen johtajan Barnaba Koririn mukaan Magnolian kaltaiset yhteisöissä toimivat ohjelmat tukevat kansallisia pyrkimyksiä löytää nuoria lahjakkuuksia ja pitää urheilijat koulussa.

Koririn mukaan urheilu voi vahvistaa nuorten itseluottamusta ja johtamistaitoja sekä avata heille uusia mahdollisuuksia.

Magnoliassa vanhemmat, opettajat, yhteisöjen johtajat ja silpomista vastustavat toimijat tekevät yhteistyötä perheiden kanssa. He pyrkivät edistämään tyttöjen koulutusta ja kyseenalaistamaan haitallisia käytäntöjä.

Kun päivän harjoitus päättyy Kilimanjaron juurella, tytöt hölkkäävät takaisin leirille nauraen ja toisiaan kannustaen.

Sembeyo toivoo seisovansa jonain päivänä kansainvälisen kilpailun palkintokorokkeella Kenian väreissä.

– Valinta Kenian edustajaksi alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuihin merkitsee minulle kaikkea. Se todistaa, että kova työ kannattaa, ja uskon sen avaavan mahdollisuuksia, jotka voivat muuttaa elämäni. Haluan tehdä perheeni ylpeäksi ja osoittaa muille tytöille, ettei heidän pidä koskaan luopua unelmistaan, hän sanoo.

Hänen suurin tavoitteensa ulottuu kuitenkin mitaleita pidemmälle.

– Haluan paimentolaisyhteisöistä tulevien tyttöjen tietävän, että koulutus ja urheilu voivat muuttaa heidän elämänsä. Kun joku uskoo sinuun ja antaa sinulle mahdollisuuden, voit saavuttaa unelmasi. Unelmani ei ole ainoastaan voittaa mitaleita Kenialle, vaan myös varmistaa, että äitini ja sisarukseni saavat paremman elämän, Sembeyo sanoo.