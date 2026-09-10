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Teollisuusliiton pääekonomisti Timo Eklund reagoi Suomen Yrittäjien ehdotukseen leikata palkattomilta jaksoilta kertyviä eläkkeitä ja vähentää eläkeyhtiöiden määrää:

– Suomen Yrittäjiltä puuttuu uskottavuus puhua eläkejärjestelmästä niin kauan kuin järjestö samaan aikaan hyväksyy sen, että yrittäjien eläketurvaa rahoitetaan satojen miljoonien eurojen edestä suoraan valtion budjetista.

Eklund muistuttaa, että valtio maksaa yrittäjien eläkemenoista vuosittain noin 600 miljoonaa euroa. Valtion osuus on kasvanut nopeasti vuoden 2019 vajaasta 300 miljoonasta eurosta. Valtion kustannusten kasvu jatkuu keväällä hyväksytyn YEL-uudistuksen myötä.

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– Voimme pian puhua miljardiluokan vuosittaisista vastuista, jos yrittäjäeläkkeiden valtionrahoituksen kasvu jatkuu nykyisellä uralla. On vaikea ymmärtää, että samaan aikaan kun palkansaajien, työttömien ja opiskelijoiden eläketurvasta esitetään säästöjä, yrittäjäeläkkeiden valtionrahoitusta kasvatetaan merkittävästi, Eklund sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomen Yrittäjien pitäisi esittää uskottava ratkaisu YEL-järjestelmän rahoitusongelmaan ennen muuta keskustelua.

– YEL pitää saada itserahoittavaksi. Yrittäjien alivakuuttamista ei pidä rahoittaa veronmaksajien taskusta. Alivakuuttaminen rasittaa julkista taloutta ja heikentää pitkällä aikavälillä myös yrittäjien omaa eläketurvaa ja toimeentuloa, Eklund sanoo.

Teollisuusliitto vaatii, että seuraavalla vaalikaudella on tehtävä uudistuksia, joilla yrittäjien eläketurvan alivakuuttaminen lopetetaan ja YEL-valtionosuudet painetaan nopeasti alas.

– Yrittäjien eläkejärjestelmän on kannettava itse vastuu omista kustannuksistaan. Näin säästetään satoja miljoonia euroja vuosittain ja samalla vähennetään painetta leikata muualta valtiontaloudesta, Eklund sanoo.

Hän muistuttaa, että eläketurvan alivakuuttaminen tekee yrittäjätyöstä palkkatyötä halvempaa ja kannustaa järjestämään työtä yrittäjyyden kautta myös silloin, kun kyse tosiasiassa onkin palkkatyöstä.