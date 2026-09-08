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OAJ:n ehdotukset Nykyistä selkeämpi opetussuunnitelma, jossa painotus perusosaamiseen Korkeakoulujen järjestämä täydennyskoulutus opettajille Esiopetuksen vahvistaminen Opetuskielen osaamisen varmistaminen Uudistetun oppimisen tuen toteutumisen valvonta Ryhmäkokosuositus Ikäluokkien pienentymisestä vapautuva rahoitus käytettävä laadun vahvistamiseen Rahoituksen pysyttävä ennakoitavana ja koulutusleikkausten loputtava

Nuorten osaamista mittaavan PISA-tutkimuksen uusimmat tulokset vahvistavat pitkään jatkuneen laskevan trendin. Kuitenkin suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo (504 pistettä) oli selvästi OECD-maiden keskiarvoa (482 pistettä) parempi.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mukaan laskevat tulokset eivät kerro koulujen tai opettajien epäonnistumisesta.

– Kouluissa tehdään tutkitusti hyvää työtä alati vaikeutuvassa toimintaympäristössä. Vaikka oppilaiden tarpeet ovat muuttuneet, niihin ei ole ollut riittäviä resursseja vastata, Murto sanoo tiedotteessa.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kommentoi tuloksia opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa:

– Vaikka oppimistuloksissa on ollut näkyvissä tason heikkeneminen ja oppilaiden välisten osaamiserojen kasvu, niin Suomi menestyy kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen hyvin.

OAJ:n mukaan ratkaisevaa on, onko oppimistuloksia korjaaviin toimenpiteisiin resursseja, kun samaan aikaan ikäluokat pienentyvät ja talous on tiukka. Järjestö on ehdottanut yli hallituskausien ulottuvaa kasvutakuuta.

– Meillä on nyt historiallinen mahdollisuus käyttää ikäluokkien pienentymisestä vapautuvia resursseja siihen, että jokainen lapsi ja nuori saa aiempaa vahvemmat eväät oppimiseen. Jos koulutuksesta sen sijaan leikataan, samalla heikennetään kaikkia niitä edellytyksiä, joilla oppimistulosten lasku voidaan pysäyttää, Murto sanoo.

OAJ:ssä on laadittu joukko ehdotuksia PISA-tulosten kääntämiseksi nousuun.

– Opetuksen määrää on lisättävä ja ryhmäkoot tulisi mitoittaa oppilaiden tuen tarpeet huomioiden, jotta opettajalla on aidosti mahdollisuus tukea jokaisen oppimista, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo tiedotteessa.

Koska oppimistulokset ovat heikompia maahanmuuttajataustaisilla oppilailla, OAJ:n mukaan opetuskielen opettaminen aloitettava jo varhaiskasvatuksessa ja sitä on vahvistettava ensimmäisten kouluvuosien aikana.