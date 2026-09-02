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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hallituksen budjettiehdotus on irrallaan todellisuudesta.

− Budjetti ei sisällä mitään ratkaisua käsistä täysin karanneeseen työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Suojaosien palauttaminen olisi ollut pieni askel oikeaan suuntaan, mutta hallitus päätti sulkea silmät ja korvat työmarkkinoiden todellisuudelta ja tutkimustiedolta, Koskela sanoo tiedotteessa.

Todellisuudelle vieraana Koskela pitää myös hallituksen ajamaa yhteisöveron miljardiluokan alennusta. Hänen mukaansa suomalaiset köyhät ja kipeät maksavat pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) suuryrityksille antaman verolahjan, kun taas perusturvaa leikataan.

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− Orpo ja Purra toistelevat, että “rahaa ei ole” ja että kymmenen miljardia pitää sopeuttaa, mutta toisaalla jakavat miljardiluokan summan lahjana suuryrityksille. Ovatko ministereiden puheet ja teot koskaan aikaisemmin olleet yhtä räikeästi ristiriidassa, Koskela kysyy.

Koskelan mielestä sote-järjestökentän hallitsematon alasajo on osoitus hallituksen vieraantumisesta suomalaisten arkitodellisuudesta.

− Teuraspölkyllä olevat järjestöt tekevät korvaamattoman arvokasta työtä hyvin kustannustehokkaasti. Järjestöjen alasajo jättää palvelukenttään aukon, jota hyvinvointialueet eivät omienkaan sanojensa mukaan pysty täyttämään. Vaikuttaa myös siltä, että hallitus tekee järjestöteurastuksen identiteettipoliittisista syistä, sellaisten summien takia, jotka ovat koko budjetin kokoluokassa hyvin pieniä, Koskela arvioi.

Koskela tuomitsee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen roimat korotukset.

− Terveydenhuollon “Rydmanin hinnat” ajavat pienituloiset ulos palveluista. Tässä ollaan luomassa suomalaisten terveyteen nopeasti kasvavaa eriarvoisuutta, Koskela sanoo.