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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry käynnistää syyskuun alussa muutosneuvottelut, jotka koskevat järjestön koko henkilöstöä. Jos ennakkotietojen mukaiset STEA-leikkaukset järjestöjen yleisavustuksiin toteutuvat, järjestön mukaan sen kohtaava työ uhkaa loppua kokonaan, ja vaarassa on koko järjestön olemassaolo.

Jos avustuksia lakkautetaan välittömästi tammikuussa 2027, EHYT ei kykene kattamaan velvoitteitaan työnantajana kuten irtisanomisajan palkkoja ja lomakorvauksia tai sopimusvastuitaan.

– Jos yleisavustus viedään äkillisesti, vastuullisinkin työnantaja on vaarassa ajautua tilanteeseen, jossa lakisääteiset velvoitteet kaatavat koko järjestön, vaikka toiminta olisi tarpeellista ja elinkelpoista. Hallitsematon muutos ei palvele kenenkään etuja ja uhkaa johtaa tuloksellisen kohtaavan työn alasajoon. Tilanne olisi ennakoivin toimin vältettävissä, ja siksi valtion sekä STEAn olisi reagoitava välittömästi, EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen sanoo tiedotteessa.

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EHYTin mukaan sen kohtaavan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus on Suomen kattavin. Se päättyy, jos järjestö katoaa. Toiminnan muotoja ovat muun muassa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä päihdekasvatus lakkaa, Päihdeneuvonta (puhelin 0800 900 45), Elokolo-kohtaamispaikat sekä rahapelihaittojen ehkäisytyö.

STEA on myöntänyt sosiaali- ja terveysjärjestöille avustukset yleisesti vuodeksi kerrallaan. Nyt valtionapuviranomainen on ilmoittanut, että järjestöjen toimintakokonaisuuksien hallittuun alasajoon ei oltaisi poikkeuksellisesti myöntämässä lainkaan rahoitusta.

EHYT esittää avustusvalmisteluun kolmea korjausta: Järjestöjen on itse saatava vaikuttaa siihen, mihin euromääräiset leikkaukset kohdentuvat järjestön omassa avustuskokonaisuudessa. Leikkauksissa pitää turvata ne välttämättömät edellytykset, joita ilman kohtaavaa toimintaa ei voida järjestää. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätökset on tehtävä tavalla, joka mahdollistaa lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen myös sopeutustilanteessa.

Leikkaukset alkoivat jo aikaisemmin: EHYTin kuluvan vuoden STEA-avustus oli noin 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2024. Järjestö olikin jo aiemmin jo käynnistänyt sopeutukset ja rakenteelliset muutokset.

EHYT tukee työnantajajärjestö Hyvinvointiala Hali ry:n esitystä, jossa hallitusohjelmasta poikennut 50 miljoonan euron lisäleikkaus sote-järjestöille perutaan ja hyvinvointialueille siirretty 25 miljoonaa euroa jaetaan vielä vuonna 2027 STEA-avustuksina.

EHYTissä työskentelee 52 henkilöä, joista määräaikaisissa työsuhteissa on yhdeksän.