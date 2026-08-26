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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kokoontuu paraikaa Jyväskylässä kesäkokoukseen, jossa puolueen puheenjohtaja Minja Koskela linjasi puolueen talouspoliittisia näkemyksiä.

Puheessaan Koskela otti kantaa erityisesti velkajarrukeskusteluun:

– Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun, mutta olemme valmiita sopeutuksiin, Koskela linjasi.

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– Yksikään puolue ei tule toteuttamaan velkajarrun 8–11 miljardin euron nettosopeutusta. Niin ei tehdä, koska siinä ei olisi mitään järkeä. Velkajarrumiljardit olisivat hyvästit hyvinvointivaltiolle, Koskela sanoi.

Yhdeksän miljardin kori, ei tyhjennystä kerralla

Koskela esitteli Jyväskylässä puolueen kokoaman noin yhdeksän miljardin euron arvoisen keinokorin, josta vasemmistoliitto olisi valmis valitsemaan julkisen talouden sopeutuskeinoja.

Koko koria puolue ei aio tyhjentää yhden vaalikauden aikana, sillä kertasopeutus muodostuisi todennäköisesti kasvua hidastavaksi. Toimet on myös suhteutettava suhdanne- ja työllisyystilanteeseen.

Velkajarrumiljardit olisivat hyvästit hyvinvointivaltiolle.

Vasemmistoliiton konstit painottuvat tulopuolelle: korista löytyvät muun muassa miljonäärivero, listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poistaminen sekä veroasteikon yhtenäistäminen.

– Keinovalikoimamme osoittaa, että julkista taloutta on mahdollista sopeuttaa ilman, että ihmisten hyvinvoinnista ja palveluista leikataan, Koskela sanoi.

Koskela perusteli verotukseen nojaavaa linjaa kahdella syyllä. Ensinnäkin verosopeutus on hänen mukaansa yleensä oikeudenmukaisempaa kuin sosiaalietuuksista leikkaaminen, jota nykyinen hallitus on harjoittanut.

– En kertakaikkiaan näe, että köyhiltä voidaan leikata enempää, Koskela sanoi.

Toiseksi Koskela viittasi verotuksen pitkän aikavälin kehitykseen: viimeisen 25 vuoden aikana veroaste on laskenut yli kolme prosenttiyksikköä, mikä vastaa noin 8–9 miljardia euroa.

Jos Suomen veroaste olisi edelleen 2000-luvun alun tasolla, velkajarruun rakennettu sopeutustarve olisi lähes katettu.

En kertakaikkiaan näe, että köyhiltä voidaan leikata enempää.

Puheessaan Minja Koskela otti kantaa myös hallituspuolueiden keskuudessa nousseeseen ehdotukseen jäädyttää indeksitarkastuksia sosiaaliturvassa tai hyvinvointialueiden rahoituksessa säästöjen kasvattamiseksi.

Vasemmistoliitto asettaisi ansiotuloverotuksen indeksikorotuksen jäädyttämisen ennemmin vaakalaudalle kuin sosiaaliturvan tai sote-indeksien leikkaamisen, sillä sen vaikutus pienituloisten arkeen olisi huomattavasti pienempi.

Vaalit hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Ensi kevään eduskuntavaaleissa käydään kamppailua siitä, millaisena hyvinvointivaltion tulevaisuus nähdään.

– Siinä taistelussa vasemmistoliitto asemoituu maksuttoman koulutuksen, vahvojen sote-palveluiden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja paremman arjen puolustajaksi. Kärkitavoitteitamme ovat uusi aikuiskoulutustuki, työttömyysturvan lapsikorotuksen palautus, ay-jäsenmaksun verovähennyskelpoisuus sekä suojaosien palauttaminen, Koskela sanoi.