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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen otti puolueen kesäkokouksessa Jyväskylässä kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitustilanteeseen.

Pekosen mukaan hyvinvointialueet on jo ajettu hallitsemattomaan leikkauskierteeseen, ja uudet miljardiluokan leikkausesitykset pahentaisivat tilannetta entisestään.

– Samalla kun oikeistohallitus on ajanut sote-palvelut hallitsemattomaan leikkauskierteeseen, uutta miljardileikkausta on nyt esitetty jopa sosialidemokraattien suunnasta, Pekonen sanoo.

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– Miljardileikkaus sote-rahoitukseen johtaisi hoitajien ja muiden sote-ammattilaisten massairtisanomisiin myös ensi vaalikaudella, hän varoittaa.

Yhdeksännet YT:t käynnistymässä Keski-Suomessa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää kesäkokoustaan Keski-Suomessa, missä hyvinvointialueella ollaan käynnistämässä jo yhdeksännet YT-neuvottelut hyvinvointialueen toiminnan aikana. Nyt käynnistyvillä YT-neuvotteluilla tavoitellaan jopa 570 sote-työntekijän vähentämistä.

"Miljardileikkaus sote-rahoitukseen johtaisi hoitajien ja muiden sote-ammattilaisten massairtisanomisiin myös ensi vaalikaudella."

Toistuvat YT-kierrokset kuvaavat Pekosen mukaan sitä, ettei nykyisellä rahoituspohjalla ole mahdollista turvata sekä palveluita että henkilöstön asemaa. Hän katsoo, ettei tilanne parane, vaikka rahoitusta leikattaisiin lisää.

– Myöskään seuraavalla vaalikaudella ei ole näköpiirissä taikatemppuja, joilla soten rahoitusta voitaisiin leikata heikentämättä palveluita ja irtisanomatta henkilöstöä. Me tarvitsemme poliittisia vaihtoehtoja, emmekä velkajarrupuolueiden huutokauppaa siitä, kuka lupaa kaikkein ”kovimpia” päätöksiä, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela esitteli samassa kokouksessa puolueen yhdeksän miljardin euron keinokorin, jolla julkista taloutta voitaisiin tasapainottaa ilman palveluista leikkaamista.