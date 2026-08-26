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Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen vaatii Suomelle vahvempaa teollisuuspoliittista suuntaa Škoda Transtechin Otanmäen-tehtaan irtisanomisten jälkeen. Muutosneuvottelujen seurauksena 117 ihmistä menettää työnsä. Edessä voi olla myös lomautuksia.

Irtisanomisten taustalla on muun muassa Helsingin uuden raitiovaunutilauksen menettäminen.

– Nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta työnsä menettävät ihmiset saavat nopeasti tukea ja löytävät uuden työn, Kortelainen sanoo tiedotteessa.

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”Hankintalainsäädännön sallimissa rajoissa pitää huomioida nykyistä vahvemmin työllisyys, osaaminen, huoltovarmuus, innovaatiot ja hankintojen elinkaaren aikaiset vaikutukset.”

Akuuttien työllisyystoimien rinnalle hän esittää määrätietoista työtä tehtaan tulevaisuuden puolesta:

– Haluammeko Suomessa edelleen valmistaa asioita itse? Meidän täytyy pitää huolta siitä, etteivät vuosikymmenten aikana rakennettu korkea osaaminen, tuotanto ja hyvät työpaikat valu muualle.

Kortelaisen mukaan valtion pitää olla valmis investoimaan ja edistämään uusia teollisia hankkeita. Myös julkisia hankintoja pitää käyttää nykyistä vahvemmin teollisuuspolitiikan välineenä.

– Kun veronmaksajien rahoilla hankitaan esimerkiksi junia ja raitiovaunuja, hankintoja ei pidä tarkastella vain ostohinnan kautta. Hankintalainsäädännön sallimissa rajoissa pitää huomioida nykyistä vahvemmin työllisyys, osaaminen, huoltovarmuus, innovaatiot ja hankintojen elinkaaren aikaiset vaikutukset, hän sanoo.

Kortelainen peräänkuuluttaa Suomelle pitkäjänteistä suunnitelmaa siitä, millä teollisuuden aloilla maa haluaa tulevaisuudessa olla vahva. Raideliikenteen pitää hänen mukaansa olla yksi näistä aloista:

– Kun Suomeen hankitaan tulevina vuosikymmeninä uusia junia ja raitiovaunuja, meidän pitää huolehtia siitä, että täällä säilyy myös kyky suunnitella, kehittää ja valmistaa niitä.