Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Suomessa on pitkäaikaistyöttömiä enemmän kuin 1990-luvun lamassa. Asiasta kertoi keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta järjestön työmarkkinaseminaarissa tiistaina.

Työttömiä on tällä hetkellä yli 350 000. Heistä pitkäaikaistyöttömiä on lähes 150 000.

– Tämä joukko tarvitsee vaikuttavaa ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa, ei kokoomuskellokkaiden viisastelua, että töitä aina löytyy tai keskustalaista vastikkeellisuusmoralismia, Eloranta tiivistää.

ILMOITUS ILMOITUS

Eloranta nosti myös esiin, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien määrä vähenee nopeasti. Suurin osa työttömistä elää ansiosidonnaista selvästi pienemmän yleistuen varassa. Yli puolet ansiosidonnaista saavista on joutunut leikkauksien kohteeksi, kun ansiosidonnaista on porrastettu.

– Nyt on tärkeää palauttaa työttömyysturvan suojaosa, jotta työn vastaanottaminen kannattaa kaikissa tilanteissa. Palkkatuen käyttöä on myös laajennettava ja palkkatuetun työn on kerrytettävä työssäoloehtoa, Eloranta sanoo.

Eloranta lähetti esityksessään viestin Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitukselle, joka kokoontuu viimeiseen budjettiriiheensä syyskuun alussa.

– Kansantaloudella, yrityksillä ja työttömillä ei ole nyt varaa siihen, että hallitus jättää työllisyyden hoidon seuraavan hallituksen ratkaistavaksi, Eloranta linjaa.

Eloranta kaipaa Orpon hallitukselta erityisesti huomiota nuoriin työnhakijoihin.

– He tarvitsevat oikea-aikaista tukea, koulutusta ja monialaisia palveluja ennen kuin työttömyys pitkittyy. Myös hyvinvointialueiden roolia työllisyyden edistämisessä on selkeytettävä ja niiden vastuunkantoon luotava toimivat kannusteet.