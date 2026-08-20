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A-klinikkasäätiö kertoi torstaina käynnistävänsä avustusleikkausten vuoksi muutosneuvottelut 2. syyskuuta. Ne voivat johtaa 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset.

Muutosneuvottelujen piirissä ovat A-klinikkasäätiön kohtaavan työn palveluissa, tutkimuksessa ja hallinnossa työskentelevät 38 henkilöä Neuvottelut alkavat 2.9.2026.

– Avustusrahoista keskusteltaessa puhutaan usein edunsaajista. He ovat todellisuudessa ihmisiä, jotka tarvitsevat järjestöjen anonyymejä ja matalan kynnyksen palveluita. Kun henkilöstöä ja toimintaa vähennetään, vähenevät myös ne paikat, joihin ihminen voi ottaa yhteyttä jo ennen kuin riippuvuusongelma on kärjistynyt ja tarvitaan raskaampia sekä usein kalliimpia palveluja, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki sanoo tiedotteessa.

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A-klinikkasäätiön työsuojeluvaltuutettu, Katuklinikka-toiminnan tiimipäällikkö Helena Lammi korostaa, että henkilöstön huoli tässä tilanteessa ei koske vain omia työpaikkoja.

– Työssämme kohdataan ihmisiä, jotka eivät välttämättä soita terveysasemalle tai hakeudu hoitoon, mutta saattavat kysyä neuvoa verkossa, tulla kohtaamispaikkaan tai pysähtyä juttelemaan työntekijälle kadulla. Juuri tällainen ensimmäinen, matalan kynnyksen kontakti voi käynnistää avun hakemisen, Lammi sanoo tiedotteessa.

Suomessa on helpotettu alkoholin saatavuutta ja ollaan avaamassa rahapelimarkkina kilpailulle verkossa samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta leikataan.

– Nyt ollaan leikkaamassa toiminnasta, jolla ehkäistään haittoja ja autetaan ongelmiin joutuneita. Jos yhteiskunta lisää altistumista, sen pitäisi vähintään huolehtia siitä, että haittojen ehkäisy ja apu pysyvät mukana kehityksessä, Jouhki sanoo.

A-klinikkasäätiö on yleishyödyllinen addiktioiden asiantuntijaorganisaatio. Se tarjoaa apua ihmisille, jotka kärsivät eri riippuvuuksista, sekä heidän läheisilleen, ja sen piirissä tehdään esimerkiksi etsivää ja jalkautuvaa työtä. Säätiön tunnettuja palveluita ovat Päihdelinkki, Nuortenlinkki, Dopinglinkki ja Lasinen lapsuus. A-klinikkasäätiössä työskentelee 49 asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.