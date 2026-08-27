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Vasemmistoliiton teltoilla markkinoilla ja toritapahtumissa Keski-Suomessa on käynyt ihmisiä aiempaa aktiivisemmin. Näin arvioi jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Matleena Käppi KU:lle.

– Kun ollaan kesällä käyty erilaisissa markkinoissa, niin kyllä ihmiset ovat käyneet meidän teltoilla tosi aktiivisesti. Heidän viestinsä on ollut todella turhautunutta kommenttia Orpon ja Purran hallitusta kohtaan, Käppi sanoo.

Puheenaiheiksi nousevat erityisesti eriarvoistuminen ja työllisyys, joka on Keski-Suomessa erityisen ajankohtainen kysymys.

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– Täällä on tosi heikko työllisyystilanne, ja ihmiset ovat järkyttyneitä siitä, että on luvattu satatuhatta työllistä, mutta saatiinkin satatuhatta työtöntä, Käppi toteaa.

"Ihmiset ovat järkyttyneitä siitä, että on luvattu satatuhatta työllistä, mutta saatiinkin satatuhatta työtöntä."

Talouspolitiikka ja eriarvoisuus kampanjan ytimessä

Gallupien mukaan vasemmistoliitolla on kaikki edellytykset menestyä Keski-Suomessa ensi kevään vaaleissa. Alue- ja kuntavaaleissa vasemmistoliiton ääniharavaksi noussut Käppi on itse ehdolla. Hän kertoo kampanjateemansa pysyneen samoina: ympäristö, ihmisoikeudet ja tasa-arvo.

– Orpon ja Purran hallitus on tehnyt sellaisia päätöksiä, joilla köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Tämähän ei ole moraalin mukaista valtaosalle ihmisistä, Käppi sanoo.

Matleena Käppi arvioi erottautuvansa muista ehdokkaista korostamalla politiikassaan eläinten oikeuksia. Hän on tutkinut EU:n maataloustukipolitiikkaa ja kasvipohjaista ruokamurrosta, mikä tuo mukaan myös laajempia ympäristökysymyksiä, kuten metsäpolitiikan ja kohtuutalouden.

– Meidän täytyy kyseenalaistaa jatkuvaan kasvuun perustuva talousjärjestelmä. Ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman, että kyseenalaistetaan kasvuriippuvuus, hän sanoo.

Iso vaalivoitto avaisi tien hallitukseen

Matleena Käpin mukaan Vasemmistoliitto on keskisuomalaiselle äänestäjälle selkeä valinta huhtikuun vaaleissa, mikäli halutaan aidosti vasemmistolaisempaa politiikkaa.

– Jos haluaa hieman nykyistä sosiaalidemokraattisempaa politiikkaa, niin kannattaa taktisesti äänestää vasemmistoliittoa, koska demareillakin on oikeistosiipi, ja he ovat valmiita tekemään yhteistyötä kokoomuksen kanssa, hän muistuttaa.

Käppi arvioi, että vasemmiston olisi saatava vaaleissa iso voitto, jotta puolue pääsisi hallitukseen.

– Optimitilanteessa saadaan ensi vuonna pääministeri Minja Koskelan johtama hallitus. Mutta sekin on jo iso parannus, jos demarit muodostavat hallituksen vasemmistoliiton kanssa. Silloin saadaan kompromissi, joka aidosti menee nykyistä vasemmalle, Käppi sanoo.