Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kokoontuu tällä viikolla kesäkokoukseensa Jyväskylässä. Kansanedustajien kokouspuheenvuoroissa kritisoitiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen politiikkaa ja esitettiin vaihtoehtoja talous-, koulutus- ja ympäristöpolitiikassa.
Koulutusleikkauksille ei saa antaa periksi
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski varoitti, ettei lasten ja nuorten ikäluokkien pieneneminen saa johtaa koulutuksen resurssien leikkaamiseen.
Hänen mukaansa väestökadosta ”säästyvät” rahat on pidettävä koulutustoimialan sisällä.
– Asuinpaikka tai maantiede ei saa määrittää lapsen oikeutta oppia, Lohikoski sanoi.
"Asuinpaikka tai maantiede ei saa määrittää lapsen oikeutta oppia."
Lohikoski vaati myös ammatillisen koulutuksen leikkausten perumista ja toisen asteen koulutuksen uudistamista.
Sote-rahoituksesta ei saa leikata enempää
Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus nousi esiin useissa puheenvuoroissa. Kansanedustaja Timo Furuholm arvosteli SDP:n Aki Lindénin ehdotusta hyvinvointialueiden indeksin leikkaamisesta prosentilla, mikä iskisi Furuholmin mukaan myös hänen kotimaakuntansa Varsinais-Suomen palveluihin.
– Indeksin leikkaaminen tarkoittaisi henkilöstön vähentämistä – suomeksi sanottuna heikompia palveluita Varsinais-Suomessa, Furuholm sanoi.
Oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen puolusti vastikkeetonta perustuloa vastauksena muuttuvaan työelämään ja arvosteli oikeistolaista ihmiskuvaa.
– Köyhää ihmistä pidetään patologisesti moraalittomana. Me vasemmistossa ajattelemme toisin, Jokelainen sanoi.
Veronika Honkasalo puolestaan kertoi tehneensä kotikäyntejä Helsingin kotihoidon työntekijöiden kanssa ja kuvasi tilannetta karuksi.
Onko sellainen hoiva enää ihmisarvoista, jossa vanhuksen luona käydään neljä kertaa päivässä ja lopun aikaa vanhus pääosin makaa vaipoissa sängyssä?
– Onko sellainen hoiva enää ihmisarvoista, jossa vanhuksen luona käydään neljä kertaa päivässä ja lopun aikaa vanhus pääosin makaa vaipoissa sängyssä? Honkasalo kysyi.
Itä-Suomen eriarvoisuuteen kaivataan uutta ohjelmaa
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Meriluoto nosti esiin Itä-Suomen kasvavan eriarvoisuuden ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden. Hän ehdotti alueelle laajaa mielenterveyteen keskittyvää ohjelmaa Pohjois-Karjala-projektin mallilla.
– Nyt Itä-Suomi tarvitsee vastaavanlaisen kattavan ohjelman, joka keskittyy mielenterveyteen, mutta myös ylisukupolviseen huono-osaisuuteen laajemmin, Meriluoto sanoi.
"Itä-Suomi tarvitsee kattavan ohjelman, joka keskittyy mielenterveyteen, mutta myös ylisukupolviseen huono-osaisuuteen laajemmin."
Kansanedustaja Mai Kivelä arvosteli hallituksen ympäristöpolitiikkaa näennäistekemiseksi ja nosti esiin sekä Amazonin sademetsän tuhoutumisen uhan että eläintuotannon epäkohdat.
– Todellisuudessa tehdään turpeen kunnianpalautusta, lisätään liikenteen päästöjä ja kannustetaan suurempiin hakkuisiin, Kivelä sanoi.
Johannes Yrttiaho puolestaan kohdisti kritiikkinsä niin sanottuun länsirannikon puolustuskeskittymään. Hän nosti esiin sekä Valmet Automotiven omistusjärjestelyn että Porin räjähdetehtaan tonttikaupan, joissa julkisia varoja on hänen mukaansa käytetty vastuuttomasti.
– Länsirannikon puolustuskeskittymä näyttää käyvän suomalaisille todella kalliiksi, mutta suuromistajat hyötyvät aina, Yrttiaho totesi.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheenvuoroja yhdisti vaatimus siitä, ettei julkista taloutta tasapainoteta heikentämällä palveluita tai perusturvaa.
Sama linja näkyi myös puheenjohtaja Minja Koskelan ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosen puheenvuoroissa, joissa esiteltiin puolueen vaihtoehtoja velkajarrulle ja varoitettiin uusista sote-leikkauksista.