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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä oli tällä viikolla koolla kesäkokouksessaan Jyväskylässä. Kesäkokouksen yhteydessä järjestettiin myös toritapahtuma Jyväskylän keskustassa, missä kansalaiset pääsivät tapaamaan kansanedustajia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan tapahtumaa on leimannut yksi asia ylitse muiden: puolueen teltalle on hakeutunut poikkeuksellisen paljon väkeä.

–Tulimme kaikki kansanedustajat tähän teltalle, ja ensimmäinen ajatukseni oli, että täällähän on ihan hirveästi ihmisiä!, Koskela iloitsee.

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Koskelan mukaan ilmiö on vahvistunut viime vuoden kunta- ja aluevaaleista lähtien.

– Ihmiset tulevat meidän teltalle koko ajan, aina joku haluaa puhua. Yleensä ihmiset haluavat kertoa siitä, mitä Orpon hallitus on heidän elämälleen tehnyt, eli kurjistanut sitä. Meitä tullaan myös kiittämään siitä, että vasemmistoliitolla on ollut ratkaisuja ja toisenlaisia keinoja, Koskela sanoo.

Osa kohtaamisista on johtanut myös puolueen jäsenyyteen, Koskela kertoo.

Ilmiö ei ole täysin uusi, mutta on Koskelan mukaan voimistunut viime aikoina.

– Olen itse kuullut puolueväeltä ympäri Suomea kiertäessäni, että koskaan ei näin paljon ole ihmisiä tullut teltoille. Siinä on joku magneettiefekti nykyisin, Koskela sanoo.

Talous, turvallisuus – ja ilmasto

Ensi viikolla alkavalla eduskunnan syysistuntokaudella vasemmistoliitto keskittyy Minja Koskelan mukaan valiokuntatyön ohella teemoihin, jotka ovat puolueelle perinteisesti tärkeitä: köyhyyden vähentämiseen, sote-palveluiden saatavuuteen ja resursointiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen.

Puheenjohtaja arvioi, että kahdeksi keskeisimmäksi puheenaiheeksi nousevat talous ja turvallisuus.

– Meillä on selkeä analyysi siitä, mitä me haluamme tehdä ja mitä emme, Koskela sanoo.

Hänen mukaansa myös maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut haastavammaksi suurvaltapolitiikan tehdessä paluuta, mutta vasemmistoliitolla on Koskelan mukaan tarjota myös turvallisuuspolitiikkaan omaa näkemystä ja keinoja.

Koskela haluaa nostaa esiin myös teemoja, jotka ovat suotta jääneet politiikan marginaaliin, ennen kaikkea ilmastonmuutoksen.

"Ilmastonmuutoksen pitäisi kiinnostaa kaikkia puolueita, ja me pidämme sitä esillä".

– Tuntuu aivan absurdilta, että ilmastonmuutos jää kaikissa vaalitenteissä jotenkin vähän sivuun, vaikka kyse on eksistentiaalisesta kysymyksestä. Ilmastonmuutoksen pitäisi kiinnostaa kaikkia puolueita, ja me pidämme sitä esillä, Koskela sanoo.

Vasemmistoliitto on tehnyt avauksia myös tekoälystä.

– Se ei ole kenenkään mielestä seksikästä, mutta se on erittäin tärkeä asia, koska se tulee muuttamaan yhteiskuntaa, Minja Koskela toteaa.

Valtiolle aktiivisempi rooli teollisuudessa

Vasemmistoliitto on puhunut vahvasti valtion aktiivisemman roolin puolesta teollisuuspolitiikassa ja vihreässä siirtymässä. Koskelan mukaan tähän liittyy useita kysymyksiä, joista yksi keskeisimmistä on EU:n päästökauppa.

– Jos päästökauppa sössitään, niin se tulee olemaan ongelma myös suomalaiselle teollisuudelle. Meillä on aloja, jotka ovat jo tehneet vihreitä investointeja, Koskela sanoo.

Koskela toivookin valtiolta aktiivisempaa omistajuutta teollisuuspolitiikassa.

– Kapitalistit ovat vähän laiskistuneet tässä viime aikoina, kuten taisin sanoa vappupuheessani. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisää aktiivisuutta, mutta myös sitä, että valtio ja julkinen sektori rohkeasti uskaltaisivat investoida vaikeasti kopioitaviin ja korkean jalostusasteen tuotteisiin, Koskela sanoo.

Esimerkkeinä tällaisista tuotteista olisivat muun muassa sote-alan apuvälineet ja lääkkeet.

Keski-Suomeen tavoitellaan kansanedustajaa

Keski-Suomen vaalipiirissä ei ole ollut vasemmistoliiton kansanedustajaa vuoden 2023 vaalien jälkeen. Puolue tavoittelee tilanteen korjaamista ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Minja Koskelan mukaan yksi keskeinen syy poliittiseen suunnanmuutokseen Keski-Suomessa on alueen korkea työttömyys, jonka helpottamiseen tarvitaan vasemmistolaista politiikkaa.

– Se näkyy koko Keski-Suomessa, myös Jyväskylässä. Me olemme työntekijöiden puolue ja olemme myös työttömien puolella, Koskela sanoo.

Koskela nostaa esiin myös puolueen vaatimuksen työttömyysturvan suojaosien palauttamisesta.

– Me olemme aktiivisesti tällä hallituskaudella vaatineet suojaosien palauttamista yhtenä keinona tunnistaa ihmisten työelämän moninaisuus, Koskela sanoo.

Jyväskylä on myös opiskelijakaupunki, mikä näkyy kohtaamisissa.

– Minulle on tullut täällä todella moni opiskelija puhumaan ja kysymään, mitä vasemmistoliitto tekisi opiskelijoiden hyväksi, Koskela sanoo.

Koskela listaa vastauksena muun muassa opintotuen lainapainotteisuuden vähentämisen, opintorahan tasokorotuksen, indeksijäädytysten purkamisen, julkisen asuntorakentamisen lisäämisen ja maksuttoman koulutuksen.