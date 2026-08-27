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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkisti tällä viikolla neljä toimenpidekokonaisuutta, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyä hyödynnetään työelämässä ihmislähtöisesti.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen sanoo, että tekoälyn kehityssuunta on valittava tietoisesti.

– On valittava mihin suuntaan haluamme tekoälyn vievän työelämää ja mentävä aktiivisesti sitä kohti. Vasemmistoliiton valinta on inhimillinen ja mielekäs työelämä, Pekonen sanoo.

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Vapaa-aikaa tuottavuuden kasvusta

Ensimmäisenä toimenpiteenä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää, että työntekijät saavat enemmän vapaa-aikaa vastineeksi kasvavasta tuottavuudestaan.

Tekoäly voi mahdollistaa saman työn tekemisen aiempaa lyhyemmässä ajassa, ja puolueen mukaan tämä arvonlisä on jaettava työntekijöille sen sijaan, että se kertyy pelkästään omistajille. Vasemmistoliitto esittää tätä varten laajaa työajan lyhentämisen kokeilua.

Toisena kokonaisuutena eduskuntaryhmä vaatii, että työntekijät pääsevät osaksi tekoälyn hyödyntämistä koskevaa päätöksentekoa työpaikoilla. Koska tekoäly saattaa edellyttää työnkuvien uudistamista, myös uudelleen- ja täydennyskoulutukseen on panostettava nykyistä enemmän. Puolue esittää tätä varten uuden aikuiskoulutustuen käyttöönottoa.

"Lyhyempi työaika tekisi tilaa kaikkein merkityksellisimmille asioille elämissämme, ja työtä voitaisiin jakaa tasaisemmin."

– Lyhyempi työaika tekisi tilaa kaikkein merkityksellisimmille asioille elämissämme, ja työtä voitaisiin jakaa tasaisemmin. Samalla tekoälyä on hyödynnettävä siten, että luomme uusia mielekkäitä työtehtäviä. Tähän tarvitaan yhteistyötä työpaikoilla ja mahdollisuuksia päivittää osaamista, Pekonen sanoo.

Valtiolle vastuu työllisyydestä ja verotuloista

Kolmantena toimenpidekokonaisuutena vasemmistoliitto esittää, että valtio varautuu tilanteeseen, jossa tekoäly korvaa työtä kokonaan. Tällöin myös verotulot ovat vaarassa, joten valtion on ylläpidettävä työllisyyttä aktiivisella teollisuuspolitiikalla ja varmistettava verotulot säätämällä verotuksen painopistettä. Työttömyyttä vastaan eduskuntaryhmä esittää pitkäaikaistyöttömien työtakuuta.

Neljänneksi puolue vaatii parempaa sääntelyä EU-tasolla, jotta tekoälyn kehittäminen ja hyödyntäminen pysyisivät Euroopan omissa käsissä. Vasemmistoliiton mukaan EU:hun on pystyttävä luomaan oma suvereeni kyky kehittää tekoälyteknologioita. Muuten unioni uhkaa jäädä riippuvaiseksi USA:n tai Kiinan teknologiasta ja suurvaltapolitiikan intresseistä.

Näin voitaisiin puolueen mukaan sekä rakentaa parempaa työelämää että varmistaa EU:ssa syntyvien voittojen jääminen unionin alueelle.