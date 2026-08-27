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Miesten koripallon MM-karsinta jatkui torstai-iltana Helsingissä. Veikkaus Areena pullisteli täysin katsomoin, kun Susijengiä vastaan parketille juoksi Ruotsi. Asetelma oli herkullinen: Ranska johti L-lohkoa, ja Suomi väijyi toisena Ruotsin edellä yhden voiton verran. Kotivoitto toisi aimo harppauksen kohti ensi vuoden MM-kisoja. Muina lohkossa ovat Viro, Slovenia ja Unkari, ja kolme parasta selviää turnaukseen.

Suomi pääsi peliin ykkösrivistöllään Lauri Markkanen johdossaan, ilman loukkaantumisia. Samaten sai Ruotsi kentälle parhaimmistonsa, tähtinä Miami Heatin Pelle Larsson ja Joventut Badalonan Ludvig ”Ludde” Håkanson. Ruotsi antaisi rautaisen vastuksen; muistiin oli piirtynyt ahdistavan niukka voitto viime vuoden EM-kisoissa Tampereella.

Luotsi Lassi Tuovi luotti aloituksessa viisikkoon Lauri Markkanen–Mikael Jantunen–Elias Valtonen–Sasu Salin–Miro Little.

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Valtonen ajoi heti sisään: 2–0. Vaan tiukkaa oli, kolmen minuutin jälkeen tilanne 2–4. Valtosen kolmonen irrotti jo yleisöstä ääntä. Erän puolivälissä Ruotsi kuittasi tyynesti 7–9:ksi.

Tasoissa mentiin, kori korista. Ruotsi repäisi eroksi jo 6 pistettä, 11–17. Perttu Blomgrenin kulmakolmonen ja Markkasen hypäri kavensivat eroa, Mustapha Amzil ehti tasoittaakin, mutta pikkutauolle asteltiin vieraiden 23–20-johdossa.

Kakkosjakso starttasi sekavasti. Ruotsin puolusti tarkasti eikä nopeisiin juoksuihin liioin päästy. Heitotkin takkusivat, vihdoin Valtonen kulmasta tasoitti (25–25) ja Ruotsi vetäytyi tuumaamaan.

Mutta Ruotsi upotteli koreja jäätävän hyvin, Suomi joutui lähinnä rikkomaan.

Kun 15 minuuttia oli takana, Tuovi otti aikalisän (29–33). Jotain uutta olisi hyvä löytää…

Löytyi Micke Jantusen nätti kolmonen.

Okku Federiko sai ensiminuuttinsa Suomen MM-matseissa – ja nosti myös oitis ensipisteensä! Ruotsi lähti aikalisälle pisteen häviöllä.

Edon Maxhuni sai auki kolmostuubinsa, mutta Suomi vetäytyi minuutiksi penkille kun aikaa pitkään paussiin oli 1:14.

Ensimmäinen puolisko (41–44) osoitti todeksi pelon Ruotsin hankaluudesta. Se hyökkäsi juonikkaasti, heitti tarpeeksi hyvin ja puolusti tiiviisti. Toinen 20-minuuttinen kehkeytyisi hermopeliksi.

Susijengin pistekärkiä olivat Valtonen (8 p) ja Olivier Nkamhoua (8), Markkanen kokosi vain 5 pistettä. Ruotsilta Larsson (12) ja Håkanson (8). Levypallot menivät 16–16 ja heittoprosenteissa Suomi johti hiukan.

Heikosti pyörähti alkun kolmas jakso: heti 3 virhettä. Mutta pari juoksuhyökkäystä palautti henkeä, ja Ruotsi oli vain pisteen keulassa. Pian Markkasen vapareilla 3 pisteen johtoon!

Nkamhouan ja Littlen korit vetivät eron 6 pisteeseen – ja Ruotsin penkille. Jaksoa oli jäljellä 5:11.

Etenkin Nkamhouan nostaessa tehojaan (jo 16 p) Suomi selvästi terästäytyi. Vielä yleisö paremmin mukaan, niin hyvä tästä tulisi. Fanikatsomo kyllä yritti parhaansa.

Vaan ei, Markkasen menetyksestä Ruotsi juoksi eroksi vai yhden vaivaisen pisteen. Tuovi reagoi aikalisän verran.

Erän lopulla Ruotsi nappasi taas johdon. Suomi heitteli järjestään ohi. Viimeiselle paussille hiivittiin Ruotsin johtaessa 64–61. Ou nou.

Ruotsin Larsson aloitti kolmosella, eroksi 6 pistettä. ”Ollien” kaukoveto piristi, vain hetkeksi. Johto pysyi sitkeästi vieraiden käsissä.

Amzilin riistokori ja Jantusen kolmonen mursivat Suomen horrosta (71–72) ja metelikin nousi hallissa.

Pelaamatta oli 3:40 ja Ruotsi johti pisteellä. Mutta taas Håkansonin kolmonen puraisi… Ja Jantusen vaparit ohi. Samassa Valtosen virhetili täyttyi.

Kellossa oli aikaa 2:20 ja Ruotsin johto 80–76.

Markkanen ampui kaukaa ohi. Ruotsi jäädytti taitavasti. Little nosti eron 2 pisteeseen, kun 1:04 taulussa.

Pelaamatta oli 42 sekuntia, Ruotsin johto 82–78, ja Suomi otti aikalisän.

Harhasyöttö hyökkäyspäässä toi pallon Ruotsille. Suomi rikkoi ja pelin sankari Pelle Larsson varmisti viivalta voiton Ruotsille, joka johti tavoittamattomasti jo 6 pistettä.

Ruotsi meni tauolle (21,5 sek), ja Suomelta oli loppumassa aika kesken.

Eroa oli 4 pistettä, aikaa 7,3 sekuntia, mutta aikalisältä ei Suomi saanut enää lääkkeitä voittoon. Markkasen vedettyä nurkasta ohi peli oli ohi.

Ruotsi korjasi voiton pistein 86–81. Mikä pettymys! Lopputulos kaivaa yllättävän syvän kuopan Susijengin MM-polulle. Kotivoitto oli etukäteen ruksattu moniin sarakkeisiin.

Larsson nakutti jopa 31 pistettä ja ratkaisi ottelun. Ludde Håkanson (14 p) ja Simon Birgander (17) täydensivät.

Suomalaisista normaalitasonsa piti Nkamhoua (19 p), muuta pelasivat aivan alakanttiin. Littlen 12, Markkasen 11 ja Maxhunin 10 pisteestä ei ole edes laihaksi lohduksi. Vaikea muistaa, milloin Markkanen on viimeksi ollut näin vaisuna maajoukkueessa.

Ruotsi vei levyrit 37–31 ja heitti kaukaa tarkemmin.

Mielikuvitukseton peli nostaa hyvinkin levottomia ajatuksia Suomen tulevista peleistä. Jotakin on perusteellisesti muututtava, muuten voi tappiotie saada pikaista jatkoa sunnuntai-illan Viro-ottelussa. On aika herätä, Susijengi!

Kansan Uutiset raportoi pelistä paikan päältä Tallinnasta.