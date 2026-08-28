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Pirkanmaan vasemmistoliiton ehdokaslista on täydentynyt viidellä nimellä kevään 2027 eduskuntavaaleihin.

Uusia ehdokkaita ovat tamperelaiset Aino Halinen, Milka Hanhela ja Dimitri Ollikainen sekä Mari Lind Orivedeltä ja Virva-Mari Rask Lempäälästä.

Vasemmistoliitolla on Pirkanmaalla nyt 16 nimettyä ehdokasta, ja puolue jatkaa ehdokasasettelua, kunnes lista on täynnä.

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Kaksi tamperelaista kaupunginvaltuutettua

Aino Halinen, 24, on tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu sekä vasemmistoliiton valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Halinen opiskelee sosiaalipolitiikan maisteriopintoja ja vaikuttaa Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunnassa sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen eli Pirhan tulevaisuus- ja turvallisuusvaliokunnassa.

Milka Hanhela, 39, on niin ikään tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Hän istuu myös aluehallituksessa ja toimii Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana. Koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri Hanhela on lisäksi vasemmistoliiton suurimman paikallisyhdistyksen eli Tampereen vasemmiston puheenjohtaja.

Työvalmentaja, ammattiosaston puheenjohtaja ja KU:sta tuttu videontekijä ehdolle

Mari Lind, 56, on orivesiläinen kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmänsä varapuheenjohtaja. Ammatiltaan työvalmentaja Lind vaikuttaa myös Oriveden teknisessä lautakunnassa.

Dimitri Ollikainen, 38, on tamperelainen yrittäjä ja sosiaaliantropologi, joka tunnetaan yhteiskunnallisesta videosisällöstään. Ollikainen juontaa KU:n Kriittinen Uusinta –videokolumnia ja tekee myös omaa videoblogiaan.

Virva-Mari Rask, 47, on lempääläläinen kaupunginvaltuutettu, joka työskentelee koneenasentajana ja järjestyksenvalvojana. Rask toimii Tampereen teollisuustyöväen ammattiosaston Teollisuus7:n puheenjohtajana ja opiskelee parhaillaan yhteisöpedagogiksi.

Pirkanmaan vasemmisto jatkaa ehdokasasettelua, kunnes ehdokaslista on täynnä.

Aikaisemmin nimettyjä ehdokkaita ovat Mikko Aaltonen Tampereelta, Toni Ilmaniemi Kangasalta, Laura Korhonen Tampereelta, Katja Kotalampi Virroilta, Teresa Kvick Nokialta, Jenna Lahtinen Tampereelta, Lauri Lindén Tampereelta, Anne Nyman Nokialta, Jouni Sirén Tampereelta, Mitja Tapio Tampereelta ja Tiina Vaittinen Akaasta. Kaikki Pirkanmaan vasemmiston ehdokkaat löydät täältä.

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 18. huhtikuuta 2027.