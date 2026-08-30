Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Torstaina Susijengi oli sortunut shokkitappioon Ruotsille Helsingissä, 81–86. Sunnuntai-iltana koripallon MM-karsinta jatkui Viroa vastaan Tallinnassa, ja otteita olisi petrattava kautta linjan jos vielä mieli ensi vuoden MM-kisoihin. Riistoja, rohkeampaa hyökkäystä, tarkempia heittoja.

Virollakin oli alla karvas tappio, Unkarille. Sunnuntaina Tallinnan Unibet Arenalle juoksi kaksi voitonnälkäistä ryhmää. Halli täyttyi 7000 äänekkäästä katsojasta, joukossa puolisen tuhatta Susifania.

Peliin tultiin muuten samoin voimin kuin Ruotsia vastaan, mutta torstain debytantti Okku Federikon korvasi konkari Alexander Madsen ja Sasu Salin loukkaantui aivan pelin alla.

ILMOITUS ILMOITUS

Päävalmentaja Lassi Tuovi valitsi aloitukseen kvintetin Lauri Markkanen–Mikael Jantunen–Elias Valtonen–Miro Little–Olivier Nkamhoua. Markkasen toivottiin palaavan omalle tasolleen, kuten koko miehistön yhtä lailla. Viron pelintekijä Kristian Kullamaen juonet tulisi tyrehdyttää alkuunsa.

Alku lähti surkeasti, alta nosteltiin monta kertaa ohi. Jantunen teki ensi pisteemme vasta 2½ minuutin kohdalla, 2–6. Viro runnoi jo 10–2:een, kunnes Sudet alkoi päästä jyvälle.

Intensiteetti oli korkealla, molemmin puolin. Pallosta taisteltiin tosissaan. Viro kuvioi ovelammin Suomen hermoillessa yhä. Edon Maxhunin hyvin kaukaa lähteneellä kolmosella saatiin silti 21–21-luvut pikkutauolle.

Toiselle periodille juoksi uusi Suomi. Maxhunin rento kolmonen mykisti hallin hetkeksi. Mutta Viro rokotti pian hyvin vastaan, otti 28–26-johdon, ja Tuovi aikalisän.

Kullamae upotti tyynesti kolmosen, johdoksi 5 pistettä. Sudet oli taas ihmeissään. Peliin tuli useita katkoja kun lattiaa piti kuivata tuon tuosta, mitä virolaiset eivät panneet pahakseen.

Ero kävi jo 8 pisteessä. Suomen peli junnasi ja pallo kiersi vain kaarella. Sortuipa Virokin syöttövirheisiin, ja Markkanen onnistui kaukaa – vihdoin! Ja kohta luikerteli läpi: 34–34. Viro lähti aikalisälle kun oli 1:30 aikaa puoliaikaan.

Lauri–Olivier-koreografia vei Sudet pisteen edelle. Ja Miro Littlen läpiajo siirsi Suomen 38–35-johtoon kun lähdettiin koppitauolle.

Kolmen pisteen etumatka ei vielä riittäisi mihinkään, mutta numerot olivat kuitenkin edulliset Susijengille. Ryhmä oli syttynyt vähä vähältä taistelemaan. Maxhunilla oli 11, Nkamhoualla 10 ja horroksesta sulavalla Markkasella 8 pistettä. Virolaisista Kullamae oli nakuttanut 12 pistettä. Levypalloissa oltiin Viroa jäljessä 17–22, kuten kaikissa heittoprosenteissakin lievästi.

Kakkospuolisko pyörähti kiihkeänä. ”Ollie” Nkamhoua aloitti 4 pisteellä, ero nytkähti äkisti 9 pisteeseen. Viron oli pakko käydä minuutti miettimässä.

Laurin ihmeellinen, sivukädellä kammettu kolmonen nosti eron 47–37:ään. Ja Littlen vaparit siihen päälle.

Jakson puolivälissä Sudet hiipi 14 pisteen keulaan. Suomen puolustus puri ilkeästi ja Viron korinteko hyytyi. Yleisökin hivenen hyytyi – kuuluttajan Eesti Eesti -huudatuksesta huolimatta. Erä meni kirkkaasti Suomelle, tilanne 66–46 ennen viimeistä kymppiä.

Jakson alkuun virolainen mörssäri Maik-Kalev Kotsar tyrmäsi korin alla Markkasen, joka hiiltyi teknisen virheen verran. Littlen kaukoveto nasahti oikeaan kohtaan, halli hiljeni. Vain Suomiryhmä lauloi lehtereillä.

Kun 6:09 jäi aikaa Suomi otti aikalisän, lukemissa 73–53.

Loppuhetkillä kaikuivat Suomi-huudot entistä lujempaa ja erottuivat hienosti. Viimeiset minuutit vain pelailtiin. Suomi vei tuiki tärkeät pisteet kotiin luvuin 96–67.

Ottelun ratkesi kolmosjaksolla (Susille 28–11), Suomen ilmatiiviin puolustuksen kautta. Levyreissäkin päästiin niskan päälle samalla kun heittopeli rullasi yhä liukkaammin.

Tehokolmikkona häärivät Markkanen (21 p/10 levyriä, Maxhuni (18 p) ja Nkamhoua (18 p/ 8 levyriä). Kun muutkin peesasivat tasaisen vahvasti, muuta ei tarvittu. Viro meni nurin.

Ranska löylytti samaan aikaan Ruotsin, joten näin Susijengi palasi L-lohkon kakkoseksi. Paremmalta näyttää kuin torstai-iltana. Mahdollisuudet MM-kisoihin ovat edelleen erinomaiset, joskin pelejä on useita pelaamatta.

Seuraavaksi Sudet kohtaa vieraissa Slovenian 27. marraskuuta.