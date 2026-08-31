Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, riihimäkeläinen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ennakoi politiikan syksystä raskasta. Puolueet alkavat hakea omia vaaliasetelmiaan, ja myös hallituspuolueiden sisällä on nähtävissä irtiottoja – tuoreimpana esimerkkinä perussuomalaisten ja kokoomuksen riita suojelupoliisin asemasta.
– Uskon, että poliittinen ilmapiiri tulee kiristymään monella tapaa tämän syksyn aikana, Pekonen sanoo KU:lle.
Leikkaukset uhkaavat vanhuksia ja lapsia
Aino-Kaisa Pekonen kertoo, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on koko kuluneen vaalikauden taistellut hallituksen politiikkaa vastaan. Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut politiikkaa, jonka seurauksena köyhyys ja eriarvoisuus ovat kasvaneet ja perheiden asema on heikentynyt.
Syksyllä eduskuntaryhmää huolestuttavat erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) salkussa valmisteilla olevat sosiaalihuollon leikkaukset, joiden pohjatyön teki aikanaan edellinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.
– Minulla on todella suuri pelko siitä, että vanhustenhuollon rahoituksen kimppuun ollaan käymässä. Myös lastensuojelu on asia, jonka puolesta pelkään, että säästöjä on tulossa, Pekonen sanoo.
Lisäksi tiedossa on uusia sote-palveluiden asiakasmaksujen korotuksia. Hallitus on jo aiemmin korottanut merkittävästi sairastamisen kuluja ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.
– Näistä maksukorotuksista on jo nähty, että niillä on pelkästään huonoja vaikutuksia. Silti tähän suuntaan ollaan edelleen menossa, mikä tuntuu käsittämättömältä, Pekonen ihmettelee.
Kesäkokouksessa näkyi kiinnostusta puoluetta kohtaan
Vaaleihin on enää alle kahdeksan kuukautta, ja Pekonen sanoo katsovansa ensi huhtikuuta kohti toiveikkaana. Hän viittaa esimerkiksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Jyväskylässä, jossa puolueen teltalla oli poikkeuksellisen kova kuhina.
– Jyväskylän kävelykatu tukkeutui ajoittain, kun paikalle oli tullut niin paljon väkeä. Ihmiset kantoivat pyöriään ohitsemme, koska muuten ei päässyt kulkemaan, Pekonen kuvailee.
Myös kansanedustajien vieraillessa eri paikkakunnilla Keski-Suomessa kaikki yleisötilaisuudet olivat tupaten täynnä väkeä.
– Kaikkialla, minne kansanedustajamme eilen jalkautuivat, tupa oli täynnä ihmisiä, mikä oli aivan mahtavaa, Pekonen sanoo.
Hänen mukaansa ihmiset hakevat selvästi vaihtoehtoa hallituksen politiikalle ja ovat aiempaa kiinnostuneempia jakamaan omia arjen kokemuksiaan.
Vaalityötä ei voi jättää gallupien varaan
Pekonen muistuttaa, että hyvästä gallup-menestyksestä huolimatta edessä on paljon työtä. Puolueen puheenjohtaja Minja Koskela avasi Vasemmistoliiton vaihtoehtoa hallituksen sopeutustoimille jo Jyväskylän kesäkokouksessa.
– Ehdokasasettelu on äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää saada listoillemme hyviä ehdokkaita ja kaikki ne tuhannet uudet vasemmistoliiton jäsenet mukaan tekemään konkreettista vaalityötä, Pekonen sanoo.
– Ei pidä tuudittautua siihen, että gallupit toisivat meille vaalivoiton ikään kuin itsestään, eduskuntaryhmän puheenjohtaja muistuttaa.