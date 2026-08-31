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Huumekauppiaat hyödyntävät uusia teknologioita ja globaalia epävakautta uusien huumausaineiden tuottamiseen, eri kuljetus- ja kaupankäyntimenetelmien kokeiluun sekä nopeaan markkinoiden laajentamiseen.

– Markkinoilla on ennennäkemätön määrä uusia huumausainetyyppejä, sanoo YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen toimiston pääjohtaja ja politiikan tutkija Monica Juma sanoo.

– Osa niistä on aiempaa voimakkaampia ja vaarallisempia.

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Hän varoittaa, että vakavat seuraukset näkyvät jo nyt.

– Ennenaikaisten kuolemien määrä hipoo miljoonia ja terveitä elinvuosia menetetään. Huumekauppa vääristää taloutta tuhoten elämää, yhteisöjä sekä monen toimeentulon. Epävakaus ja väkivalta pahenevat.

YK:n tuore Maailman huumausaineraportti vahvistaa syyn huoleen. Sen mukaan vuonna 2024 huumeiden käyttäjiä oli 331 miljoonaa eli 6,2 prosenttia maailman 15–64 -vuotiaista. Määrä on kasvussa, sillä vuonna 2014 vastaava luku oli 5,2 prosenttia.

Kannabis on edelleen selvästi yleisimmin käytetty huume, sillä sen käyttäjiä oli vuonna 2024 yhteensä 256 miljoonaa. Opioideja käytti 63 miljoonaa, amfetamiinia 32 miljoonaa, kokaiinia 25 miljoonaa ja ekstaasia 21 miljoonaa ihmistä.

Huumemarkkinat nopeassa muutoksessa

Vuonna 2024 huumausaineita takavarikoitiin viisinkertainen määrä vuoteen 2020 verrattuna. Markkinoilla oli 755 uutta psykoaktiivista ainetta, joista 118 havaittiin ensimmäistä kertaa.

Tiedot viittaavat siihen, että laitonta huumetuotantoa harjoittavat pyrkivät kehittämään yhä uusia synteettisiä huumeita välttyäkseen sääntelyltä ja kiinni jäämiseltä.

Oopiumin ja heroiinin laitonta tuotantoa on rajoittanut Afganistanissa vuonna 2022 voimaan tullut huumekielto. Vaikka näiden huumeiden tuotanto kasvoi Myanmarissa 420 tonnista vuonna 2021 yli 1 000 tonniin vuonna 2025, lisäys ei paikkaa tuotannon romahdusta Afganistanissa, jossa oopiumia tuotettiin vuosittain yli 6 000 tonnia.

Uusien synteettisten opioidien, kuten fentanyylin, nitatseenin ja morfiinin, yleistyminen huumemarkkinoilla viittaa siihen, että huumekauppiaat etsivät vaihtoehtoja heroiinille.

YK varoittaa, että siirtyminen luonnollisista opiaateista synteettisiin opioideihin saattaa aiheuttaa pysyvän muutoksen maailmanlaajuisilla opioidimarkkinoilla ja vaikuttaa sekä huumeiden käyttöön että käytön haittoihin.

Uudet kuljetusreitit ja tuotannon leviäminen ovat laajentaneet metamfetamiinin saatavuuden globaaliksi. Uusia metamfetamiinimarkkinoita on syntynyt erityisesti Lähi-itään, Afrikkaan ja eri puolille Eurooppaa.

Metamfetamiinin takavarikot ovat kasvaneet keskimäärin 13 prosentin vuosivauhtia. Kasvu johtuu pääasiassa Itä- ja Kaakkois-Aasiasta takavarikoiduista määristä.

Vaikka Myanmar on edelleen tärkein metamfetamiinin tuottaja, korkea kysyntä on houkutellut uusia toimittajia Pohjois-Amerikasta, Afrikan länsi- ja eteläosista sekä Aasian lounaisosista.

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva metamfetamiini on myös leviämässä Tyynenmeren länsiosan saarille. Lähi-idässä metamfetamiinin kulutus voi lisääntyä captagonin hinnan tuplaannuttua ja huumemarkkinoiden häiriinnyttyä Syyriassa Bashar al-Assadin hallinnon kaatumisen jälkeen joulukuussa 2024.

Kannabiksen valta-asema ei huoju

Maailman käytetyin huumausaine on edelleen kannabis. Viimeisen vuosikymmenen aikana sen käyttäjämäärä on kasvanut 40 prosenttia ja käytön yleisyys on noussut vajaasta neljästä vajaaseen viiteen prosenttiin 15–64 -vuotiaiden keskuudessa vuosina 2014–2024.

Vuonna 2024 kannabiksen takavarikoinnit saavuttivat historiallisen korkean tason, noin 10 000 tonnia, mikä on tuplasti vuoteen 2000 verrattuna.

Kannabiksen tuotanto, kauppa ja käyttö ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä johtuu osittain sen laillistamiseen ja dekriminalisointiin tähtäävistä poliittisista päätöksistä.

Perinteisesti suurin osa kannabiskaupasta on tapahtunut alueellisesti, sillä huumetta voidaan kasvattaa lähes missä tahansa. Nyt myös alueiden välinen kauppa on kasvussa. Pohjois-Amerikasta lähtöisin olevaa kannabista on takavarikoitu 57 maassa tai alueella vuosina 2015–2024, kun vastaava luku oli edellisellä vuosikymmenellä vain 11.

YK arvioi, että kokaiinin osalta tarjonnan kasvu saattaa pian ylittää kysynnän. Huumeen tuotanto on nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 4 000 tonniin puhdasta kokaiinia.

Rikollisjärjestöt pyrkivät ohjaamaan yhä suurempia määriä kokaiinia sekä vakiintuneille että uusille markkinoille maksimoidakseen voittoja ja laajentaakseen asiakaskuntaansa. Laajentumisesta kertoo se, että kannabiksen takavarikot ovat kasvaneet nopeasti osassa Afrikan ja Aasian maita, vaikka näiltä alueilta takavarikoidut määrät ovat yhä suhteellisen pieniä.

Huumeita on taklattava yhdessä

Huumeiden käyttö on yhteydessä turvallisuushaasteisiin, kuten omaisuusrikoksiin, perheväkivaltaan ja huumeiden käyttäjien vaikutuspiiriin joutumiseen, raportissa todetaan.

Käytön taustalla on usein sosiaalisia tekijöitä, huomauttaa YK:n raportti. Huumeiden käyttöyhteys, puutteet terveys- ja sosiaalipalveluihin pääsyssä sekä köyhyyden, asunnottomuuden ja mielenterveysongelmien kaltaiset yksilölliset haavoittuvuudet tulisi ottaa lähtökohdiksi ennaltaehkäisevässä ja akuutissa huumetyössä.

– Tarve keskittyä järjestäytyneen rikollisuuden pysäyttämiseen ei ole koskaan ollut suurempi, painottaa Juma.

– Meidän on tehostettava hillintätoimia ja lisättävä tiedonvaihtoa samalla, kun sijoitamme enemmän ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.