Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä vaatii hallitusta perumaan sote-järjestöjen avustusleikkaukset budjettiriihessä. Hän pitää leikkauksia sote-järjestöjen rahoitukseen hyökkäyksenä kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.
Näillä näkymin osiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustukset puolitetaan hallituskauden aikana verrattuna vuoden 2024 tasoon.
– Näin valtavat leikkaukset tekevät sote-järjestöjen perustyön käytännössä mahdottomaksi. Iso osa järjestöistä joutuu todennäköisesti lopettamaan toimintansa, Kivelä sanoo tiedotteessa.
Hän huomauttaa, että leikkauksista kärsivät jo entuudestaan haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kuten asunnottomat, päihteidenkäyttäjät ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
– Työttömyys hipoo ennätyslukemia, arviolta noin 30 000 lasta on putoamassa köyhyyteen, asunnottomuus on kääntynyt kasvuun. Tähän päälle nyt romutetaan sote-järjestöjen kyky tehdä ihmisten hyvinvointia edistävää ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, Kivelä sanoo.
Hän huomauttaa, että järjestöjen osuus sote-budjetista on pieni verrattuna niiden tekemän työn hyötyihin. Niihin kohdistetuista leikkauksista seuraa, että kalliimpien palveluiden tarve kasvaa.
– Kyse on jälleen kerran täysin ideologisesta päätöksestä, jossa yhteiskunnan heikko-osaisimpia halutaan kurittaa. Päätöstä on mahdotonta perustella edes talouden tasapainottamisen ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta, Kivelä sanoo.