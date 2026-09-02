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Hallitus ei budjettiriihessä päättänyt uusista sopeutustoimista tai työllistämistoimista, huomautetaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta, jossa pääekonomisti Patrizio Lainà on käynyt läpi budjettiesityksen.

SAK:sta muistutetaan, että Suomessa on jo enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin 1990-luvun lamassa. Hallituksen esittämä budjetti on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen vastuuttomien veronkevennysten vuoksi.

– Hallitus vesittää velkajarrusopimusta jo ennen kuin sen tiukemmat kriteerit ovat edes voimassa. Budjettiriihessä julkista taloutta olisi ollut syytä vahvistaa EU:n taloussääntöjen vuoksi, mutta hallitus viittasi kintaalla tälle, Patrizio Lainà sanoo tiedotteessa.

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Lainàn mukaan menosopeutus on osoittautunut epäonnistuneeksi keinoksi vakauttaa julkinen talous. Hallituskauden jälkeen julkinen talous heikkenee vielä yli kahdella miljardilla eurolla, eikä hallitus ole päättänyt tälle mitään rahoitusta. Petteri Orpon (kok.) hallituksen nettosopeutus onkin jäämässä käytännössä nollaan, ja perinnöksi jää vain Suomen historian toiseksi pahin työttömyyskriisi.

– Nyt verotus on kaivettava työkalupakista heti seuraavan hallituskauden alussa. Yhteisöveron osalta ennakoitavuutta on parannettava ja palattava takaisin 20 prosenttiin. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus on myös syytä tuoda listattujen yhtiöiden tasolle, Lainà sanoo.

SAK:n läpikäynnin perusteella hallitus ei tehnyt budjettiriihessä työllisyyttä vahvistavia päätöksiä.

– Hallituksen kovapäisyys kostautuu, kun se ei ole valmis palauttamaan sosiaaliturvan suojaosia asiantuntijoiden suosituksista huolimatta, Lainà huomauttaa.

Myös palkkatuen vahvistaminen ja työvoimakoulutuksen edistäminen jäivät tekemättä.

– Suomen työttömyystilanne on Euroopan huonoin ja maamme historian toiseksi huonoin. Budjettiriihessä hallituksen olisi pitänyt lisätä työvoimakoulutusta ja panostaa palkkatukeen, jotta mahdollisimman moni työllistyisi orastavan talouskasvun myötä. Nyt pitkäaikaistyöttömyys uhkaa muuttua rakenteelliseksi. Tämä on Orpon hallituksen perintö suomalaisille, Lainà sanoo.