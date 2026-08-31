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Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin vakaviin epäkohtiin ja työperäiseen hyväksikäyttöön. Liiton saamien tietojen perusteella tilanne työmaalla on kärjistynyt nopeasti ja työntekijöiden oikeuksien puolustamista vaikeutetaan painostamalla ja uhkailemalla työntekijöitä. Epäkohdat tulivat julkisuuteen Ylen uutisoitua niistä maanantaina.

Ylen uutisen mukaan kiinalaisia työntekijöitä on painostettu solmimaan uusi sopimus, joka voisi merkitä esimerkiksi jopa koko Suomessa ansaitun palkan menettämistä mahdollisessa takaisinperinnässä.

– Teollisuusliiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Kun näihin ongelmiin on yritetty puuttua, työntekijät ovat kohdanneet voimakasta uhkailua ja painostusta kiinalaisen toimijan toimesta, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo tiedotteessa.

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Aalto kiistää julkisuuteen tulleen väitteen, että kyse olisi yksittäisistä tapauksista:

– Saamamme tiedot viittaavat siihen, että kyse on laajamittaisesta ja systemaattisesta työperäisestä hyväksikäytöstä. Tilanne Kotkan työmaalla on kriittinen työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta.

Tehdashankkeen tilaaja on Easpring Finland New Materials Oy, josta valtio omistaa Finnish Minerals Groupin (FMG) kautta noin 28 prosenttia. Aalto vaatii valtio-omistajalta välitöntä reagointia tilanteeseen.

– Kiinalainen toimija on jo ryhtynyt vastatoimiin, joiden voidaan olettaa pahenevan asian tultua julkisuuteen, Aalto kertoo.

Teollisuusliitto on selvittänyt työmaan tilannetta Rakennusliiton kanssa, ja liitot tekevät tiivistä yhteistyötä työehtojen korjaamiseksi.

– Valtio-omistajan on vaadittava perusteellinen selvitys työmaan työehdoista, työntekijöiden kohtelusta ja kiinalaisten toimintatavoista. Samalla on varmistettava, että työntekijät voivat kertoa kokemuksistaan vapaasti ilman pelkoa työn menettämisestä, painostuksesta tai uhkailusta, Aalto vaatii.