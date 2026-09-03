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Vasemmistoliiton nousukiito jatkuu. Nyt puolueen kannatus on Ylen gallupissa korkeammalla kuin koskaan mittaushistorian aikana. Historia ulottuu vuoteen 1994.

Komea otsikko peittää alleen sen, että oikea uutinen on vasemmiston kannatuksen hyvä trendi. Heinäkuussa vasemmistoliiton kannatus oli 11,4 prosenttia, nyt se on 11,7 prosenttia.

Viime kuussa vasemmistoliiton kannatus notkahti prosenttiyksikön verran, mutta nyt tuon voi laittaa yksittäiseksi sattumaksi. Vasemmistoliitto puhkaisi 11 prosentin rajan Ylen gallupissa helmikuussa, minkä jälkeen puolue on kyennyt pitämään asemansa ja jopa parantamaan niitä.

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Kannattajia vasemmistoliitto saa Ylen uutisen mukaan SDP:stä, mikä viittaa demareiden niin kutsutun vasemman laidan vuotamiseen. Se kertoo paljon siitä, että vasemmistoliitto on talouspolitiikassa tällä hetkellä vasemmistolaisesti ajatteleville ainoa vaihtoehto.

– Vasemmistoliitto pitää äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Puolue saa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelleen. Myös nukkuvien puolueesta tulee tällä hetkellä kannatusta enemmän kuin esimerkiksi viime mittauksessa, jossa vasemmistoliitolla oli jonkin näköinen notkahdus, muotoilee Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

Velkajarru naurunalaiseksi

Mielenkiintoiseksi asetelman tekee myös se, että vasemmistoliitto on ainoana puolueena sanonut koko ajan velkajarrulle ei. Nyt velkajarrun uskottavuus on laitettu hallituksen puolelta koetukselle, koska viimeisessä budjetissaan Petteri Orpo ja Riikka Purra eivät pitäneet kiinni velkajarrun edellyttämästä linjasta. Hallituksen toimet heikentävät ensi vuonna julkista taloutta.

Lisää löylyä heitti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju, joka sanoi keskiviikkona HS:n haastattelussa, ettei velkajarrun edellyttämiä tavoitteita ole mahdollista saavuttaa ilman talouskasvun vaarantamista. Sama Kangasharju kannatti velkajarrua voimakkaasti vielä muutama kuukausi sitten.

– Velkajarru on pakkopaita, joka pahimmillaan hidastaa jo ennestään vaimeaa talouskasvua, Kangasharju sanoi ja puhui kuin vasemmistoliitto. Toki perään hän lisäsi, että keinoista talouskasvun lisäämiseksi vasemmistoliitto ja Etla ovat täysin eri mieltä.

Velkajarru on kuin keisari ilman vaatteita. Vasemmistoliitto on ainoa, joka on eduskuntapuolueista uskaltanut sanoa sen ääneen.

Oikeisto muutoksessa

Vasemmistoliiton lisäksi Ylen kannatusmittauksissa perussuomalaiset tekee nousua. Puolue on enää alle prosenttiyksikön päässä kokoomuksesta. Kokoomus on vielä toiseksi suurin 17 prosentin kannatuksella, perussuomalaiset on 16,3 prosentissa.

Perussuomalaiset tarjoaa nykyään oikeistolaista talouspolitiikkaa kannattavalle ihmiselle samaa ellei jopa enemmän kuin kokoomus, minkä lisäksi saa vielä kaupan päälle paljon kovempia maahanmuuttolinjauksia kuin kokoomuksesta. Se voi olla monelle oikeistolaiselle houkutteleva paketti.

Tähän mennessä kokoomus on hallituksessa ollessaan selvinnyt aina paremmin kuin hallituskumppanit. Muiden kannatus on pudonnut roimasti, mutta kokoomus on kulkenut vakaasti eteenpäin. Perussuomalaiset näyttäisi murtavan tämän.

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