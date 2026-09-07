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Äärioikeistolainen AfD voitti ylivoimaisesti sunnuntain vaalit, mutta jäi vaille maapäivien enemmistöä. Pitkäään osavaltiota johtaneen CDU:n kannatus romahti. Hallituksen aikaansaaminen on monen mutkan takana.

Jo kannatuskyselyt ennakoivat AfD:n voittoa ja CDU:n tappiota. AfD miltei tuplasi äänimääränsä ja sai 43,3 prosentin tuloksen. CDU taas menetti hieman yli puolet kannatuksestaan ja jäi 17,8 prosenttiin.

Linken, SPD:n ja vihreiden lisäksi myös BSW:n (5,3%) pääsy maapäiville esti AfD:tä saamasta enemmistöä. SPD säilytti asemansa (9,3%), vihreät voitti kolme prosenttiyksikköä (8,9%), kun taas Linke menetti 2,4 prosenttiyksikköä (8,6). FDP putosi maapäiviltä.

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Maapäivien 83 paikkaa jakaantuvat niin, että AfD saa 39, CDU 15, SPD, vihreät ja Linke kukin 8 ja BSW 5.

Uuden hallituksen muodostaminen tuskin helposti onnistuu. Se voi viedä viikkoja, eikä sille ole mitään takarajaa.

AfD laskee loikkareiden varaan

Ennen vaaleja AfD:n kärkiehdokas Ulrich Siegmund sanoi, että hän on valmis johtamaan vain puolueen enemmistöhallitusta. Vaalien jälkeen äänenpanot ovat toiset.

AfD:n puheenjohtajan Alice Weidelin mukaan puolue on valmis hallitusyhteistyöhön ”ensisijaisesti CDU:n tai osan CDU:ta kanssa”. Toisin sanoen AfD laskee sen varaan, että kristilisdemokraattien maapäiväryhmästä löytyy loikkareita puolueen pääministeriehdokkaan tueksi.

CDU on toistuvasti ilmoittanut, ettei se lähde yhteistyöhön AfD:n kanssa.

BSW kuninkaantekijäksi?

Sahra Wagenknecht joukkoineen on toistanut tavoitettaan estää CDU:n Sven Schultzen jatko Saksi-Anhaltin johdossa. He eivät kannata ketään ehdokasta pääministeriksi, vaan ajavat asiantuntijahallituksen muodostamista.

Jos pääministerivaali siirtyy maapäivillä kolmannelle kerrokselle, BSW äänestää tyhjää. Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Kun tyhjiä ei lasketa, BSW auttaisi näin AfD:n valtaan.

BSW:n kärkiehdokas Claudia Wittig tarjoaa AfD:lle yhteistyötä yksittäisissä asioissa. Ulrich Siegmund kuitenkin torjuu tarjouksen ja sanoo yhteistyön edellyttävän sitoutumista koko hallitusohjelmaan.

Kuinka käy liittokanslerin?

Tällä haavaa näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että Sven Schultze voisi nousta seuraavan hallituksen johtoon. Linken kärkiehdokas Eva von Angern kylläkin kertoo puolueen olevan edelleen valmiin yhteistyöhön CDU:n kanssa. Vastaavaa viestiä tuee myös demareilta ja vihreiltä.

Schultzen mukaan Saksi-Anhaltin CDU:n johto pohtii tilanntta maanantaina.

Äärioikeiston voitto ja kristillisdemokraattien rökäletappio vaikuttavat välittömästi myös Berliinissä, sekä liittohallitukseen että ennen kaikkea CDU:hun.

Liittokansleri Friedrich Metz on hyvin epäsuosittu. Myös omassa puolueessa CDU:ssa arvostelu on välistä jyrkkää. Liittohallituksen epäonnistumisten katsotaan olevan yhtenä syynä AfD:n nousuun ei vain itäisessä Saksassa, vaan myös lännessä.

Berliinin ja Mecklenburg-Etu-Pommerin maapäivävaaleissa kahden viikon kuluttua ennakoidaan CDU:lle uusia tappioita. Kristillisdemokraatit voivat silloin ajautua tilanteeseen, jossa liittokanslerin vaihtaminen on väistämätöntä.